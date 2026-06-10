Ethiopie: Le Premier ministre Abiy félicite Modi pour cette étape historique dans son mandat

Addis Ababa — Le Premier ministre Abiy Ahmed a félicité son homologue indien, le Premier ministre Narendra Modi, pour être devenu le Premier ministre ayant exercé le plus longtemps en Inde, saluant son leadership, ses réalisations économiques et son engagement en faveur des pays du Sud.

Dans un message publié sur sa page X, le Premier ministre Abiy a félicité le Premier ministre Narendra Modi pour cette étape historique : avoir dirigé l'Inde pendant trois mandats démocratiques consécutifs et être devenu le Premier ministre ayant exercé le plus longtemps dans ce pays.

Qualifiant M. Modi de « frère aîné et cher ami », le Premier ministre a déclaré que le dirigeant indien avait gagné la confiance durable de la démocratie la plus grande et la plus dynamique du monde grâce à un leadership visionnaire et déterminé.

Le Premier ministre a en outre souligné que la gouvernance de M. Modi avait contribué à sortir des millions de personnes de la pauvreté et permis le déploiement d'infrastructures publiques numériques à une échelle sans précédent.

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Il a également salué les progrès économiques rapides de l'Inde, les attribuant au développement massif des infrastructures et à la mise en oeuvre soutenue des politiques sous la direction de M. Modi.

Le Premier ministre Abiy a en outre salué M. Modi comme « une voix forte et constante du Sud global », reconnaissant son rôle dans la promotion des intérêts et des préoccupations des pays en développement sur la scène internationale.