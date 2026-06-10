Afrique: 16ème édition des African Business Leadership Awards - Le président de la Bidc, Dr Donkor lauréat du Prix d'excellence du leadership africain

La Banque d'investissement et de développement de la Cedeao (Bidc) a annoncé que Dr George Agyekum Donkor, Président de la Banque et de son Conseil d'Administration, a été désigné lauréat du Prix d'excellence du leadership africain en finance du développement intégration régionale et transformation économique à l'occasion de la 16ème édition des African Business Leadership Awards (Abla) 2026.

Selon un communiqué de presse, ce prestigieux prix, décerné par l'African Leadership Organisation (UK) Limited et le Comité éditorial de l'African Leadership Magazine, fait suite à un processus rigoureux d'évaluation fondé sur le mérite. Il récompense le leadership exceptionnel de Dr Donkor ainsi que son impact transformateur sur l'architecture du financement du développement en Afrique de l'Ouest.

Au-delà de cette distinction individuelle, explique-t-on, la Bidc a également été officiellement désignée en tant que Partenaire stratégique en financement du développement du Sommet Alm Africa 2026, soulignant son rôle central dans la promotion de l'intégration régionale, du financement des infrastructures, du développement des entreprises et de la transformation économique dans l'espace Cedeao.

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Dr Donkor a également été invité à intervenir en qualité d'invité d'honneur et conférencier principal lors de la cérémonie de remise des prix, prévue le 3 juillet 2026 à la Chambre des Lords, à Londres, au Royaume-Uni. Le sommet sera placé sous le thème : « De la vision à l'accélération : impulser la prochaine vague de croissance et de leadership en Afrique. »

Selon la déclaration du Comité éditorial, le leadership de Dr Donkor continue de faire le lien entre les politiques publiques, la structuration financière et leur mise en oeuvre, positionnant la BIDC comme une institution stratégique capable d'aligner les priorités souveraines avec les flux d'investissement mondiaux.

Le Comité a notamment salué son rôle dans la mobilisation de capitaux concessionnels et de financements aux conditions du marché, la promotion de mécanismes de financement mixte et de co-investissement, ainsi que le renforcement des systèmes financiers nécessaires à l'accélération d'une croissance économique durable en Afrique de l'Ouest.

Réagissant à cette distinction, Dr Donkor, visiblement honoré, a déclaré : « Cette reconnaissance dépasse ma personne et rend hommage à l'engagement collectif de toute l'équipe de la Bidc, de nos États membres et de nos partenaires de développement, qui partagent la vision d'une Afrique de l'Ouest prospère et intégrée. » Il a ajouté : « Elle réaffirme notre engagement en faveur de la finance inclusive, du développement des Pme, de la promotion de l'entrepreneuriat féminin et du financement des infrastructures, en tant que piliers essentiels de la compétitivité économique à long terme. » .

Dans le cadre de cette distinction, Dr Donkor participera à une session de haut niveau aux côtés de chefs d'État, ministres, investisseurs souverains, gouverneurs de banques centrales, institutions de financement du développement, dirigeants de multinationales et décideurs internationaux. Il prendra également part à une réunion exclusive à huis clos avec des membres sélectionnés de la Chambre des Lords du Royaume-Uni.

Les African Business Leadership Awards demeurent l'une des principales plateformes du continent consacrées au leadership et à l'investissement, réunissant plus de 400 hauts responsables, et offrant un cadre unique pour le dialogue stratégique, l'alignement des capitaux transfrontaliers et le leadership intellectuel à l'échelle africaine.

Il convient de rappeler que Dr Donkor a reçu de nombreuses distinctions internationales, notamment « le Development Champion Award » 2023 lors du Rebranding Africa Forum à Bruxelles, ainsi que le « Prix de la Foundation » 2022 lors du prestigieux Crans Montana Forum à Genève, en Suisse. Il a figuré également, pour la quatrième année consécutive, parmi les 100 personnalités qui transforment l'Afrique selon Financial Afrik, un magazine de renommée internationale.