Afrique de l'Ouest: La Guinée Bissau obtient 15 milliards de FCFA auprès des investisseurs du marché financier de l'UEMOA

Pour faire face à ses besoins budgétaires, l'Etat de Guinée Bissau a réussi à obtenir auprès des investisseurs du marché financier de l'UEMOA la somme de 15 milliards FCFA à la suite de son émission d'adjudication simultanée de bons assimilables du trésor de 364 jours et d'obligations assimilables du trésor de 3 ans organisée ce mardi 9 juin 2026 en partenariat avec UMOA-Titres.

L'émetteur avait mis en adjudication un montant de 15 milliards de FCFA. Le montant total des soumissions des investisseurs s'est élevé à 81,288 milliards FCFA. Ce qui correspond à un taux de couverture du montant mis en adjudication de 541,92%.

Le montant des soumissions retenu est de 15 milliards FCFA (exclusivement pris sur les obligations) et celui rejeté 66,288 milliards FCFA. Ce qui donne un taux d'absorption de 45,69%.

Les investisseurs dont les soumissions ont été retenues, se retrouveront avec un rendement moyen pondéré de 8,31%.

L'émetteur compte rembourser le capital des obligations le premier jour ouvré suivant la date d'échéance fixée au 10 juin 2029. Il procédera au paiement des intérêts par an au taux de 6,25% et ce, dès la fin de la première année.