Afrique: Aviation - La compagnie aérienne Tunisair annonce une progression de 5% de ses revenus au premier trimestre 2026

Au premier trimestre 2026, les revenus du transport de la Société Tunisienne de l'Air (Tunisair), ont connu une progression de 5% par rapport au premier trimestre 2025, selon les indicateurs d'activité trimestriels établis par la direction de cette entreprise.

Ces revenus sont passés de 314 millions de dinars (MD) au 31 mars 2025 à 331 millions (MD au 31 mars 2026.

Quant à la dépense relative l'assistance ground handling, il a connu une hausse de 5 MD, s'élevant à 36 MD contre 31 MD au premier trimestre 2025. Les dépenses de catering se situe à 10 MD contre 9 MD au 31mars 2025.

De leur côté, les redevances aéroportuaires se situent à 112 MD contre 100 à 112 MD au 31 mars 2025.

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Par contre, le loyer des avions acquitté par Tunisair durant cette période a baissé de 5 MD, se situant à 23 MD contre 28 MD au premier trimestre 2025. Les assurances des avions sont toujours comptabilisées à 2 MD.

Durant la période sous revue, les charges d'entretien et de réparation se situent à 31 MD contre 27 MD au 31 mars 2025.

A fin mars 2026, la compagnie Tunisair a réduit de 2 MD ses dépenses de carburant qui s'établissent à 77 MD. La direction de cette compagnie avance que cette situation est consécutive à une légère baisse des quantités consommées et de la parité dollar US/dinar tunisien.

Les charges de personnel ont été comptabilisées à 55 MD contre 53 MD au 31 mars 2025.

Il ressort des indicateurs d'activité trimestriels de la société que le nombre d'avions en exploitation se situe à 19 comme au premier trimestre 2025. Les responsables de Tunisair soulignent que 7 de ces avions sont des propriétés de la compagnie, 3 en leasing financier et 9 en location longue durée.

Une augmentation de 31% est relevé concernant la liquidité et équivalents de liquidité au 31 mars 2026 avec un niveau de 134 MD contre 102 MD au 31 mars 2025.

Quant à l'endettement de la compagnie a augmenté de 11% à 710 MD contre 641 MD au premier trimestre 2025. Selon la direction de Tunisair, cet endettement a augmenté du fait de la mise en place de nouveaux crédits en 2025 et début 2026.

Les charges financières connaissent une hausse de 4 MD à 13 MD contre 9 MD au premier trimestre 2025. Quant aux redevances de leasing financier, elles ont baissé de 5 MD à 16 MD contre 21 MD au 31 mars 2025.

A la fin de la période sous revue, les indicateurs d'activité signalent que la compagnie Tunisair a transporté 540 651 passagers contre 495 195 passagers au premier trimestre 2025, soit une progression de 9%. Ce qui assure une part de marché de 24,5 % contre 24,2 % au premier trimestre 2025. Le nombre d'heures de vol est passé de 11 681 au 31 mars 2025 à 12 103 un an plus tard (+4%). De son côté, le taux de remplissage est en amélioration, atteignant 75,8 % contre 74,3 % au 31 mars 2025, soit un gain de 1,5 point.