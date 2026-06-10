Sénégal: Habitat social - Le FHS et ADHI International s'allient pour un projet de 1 000 logements verts

En marge des Assemblées générales de la Banque de développement Shelter Afrique (ShafDB), organisées à Rabat au Maroc, le Fonds pour l'Habitat Social (FHS) du Sénégal et le groupe rwandais ADHI International ont signé, mardi 9 juin 2026, un mémorandum d'entente (MoU) portant sur la réalisation d'un projet pilote de 1 000 logements intégrés et abordables certifiés EDGE (Excellence in Design for Greater Efficiencies).

D'un coût global estimé à 39 milliards de FCFA, cette initiative s'inscrit dans la dynamique de la Vision Sénégal 2050, portée par le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, qui ambitionne de promouvoir un développement inclusif et durable à travers un meilleur accès au logement pour les populations.

Au-delà de la construction de logements écologiques, le partenariat entend mettre en oeuvre une approche intégrée reposant sur trois piliers stratégiques. Le premier concerne la mobilisation de l'épargne de la diaspora sénégalaise. Le projet prévoit des mécanismes innovants permettant aux Sénégalais vivant à l'étranger d'investir dans des projets immobiliers sécurisés et générateurs de valeur pour leur pays d'origine.

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Le deuxième axe vise à renforcer les dispositifs de location-vente destinés aux travailleurs du secteur informel. Cette formule doit permettre à de nombreux ménages exclus du système bancaire classique d'accéder progressivement à la propriété.

Enfin, le troisième pilier repose sur la digitalisation des processus d'évaluation et de financement. L'intégration de solutions numériques avancées permettra d'améliorer le scoring des ménages et de faciliter leur accès aux financements immobiliers. Cette orientation s'inscrit dans la perspective du lancement prochain de la plateforme d'accès au logement SENKER par le FHS.

Conçu comme un projet pilote, ce programme ambitionne également de servir de catalyseur pour mobiliser davantage de ressources auprès des partenaires financiers internationaux. Selon les responsables du projet, la Banque de développement Shelter Afrique s'est déjà positionnée pour jouer un rôle central dans la structuration financière de l'opération.

« Ce mémorandum ne marque pas seulement le début d'un chantier de 1 000 logements écologiques certifiés EDGE ; il pose les fondations d'une nouvelle approche du logement social au Sénégal, combinant innovation financière pour l'informel, patriotisme économique de la diaspora et transition écologique, conformément aux orientations de la Vision 2050 », a déclaré Ibrahima Diop, administrateur du Fonds pour l'Habitat Social et représentant du ministre en charge de l'Urbanisme lors de la cérémonie de signature.

Un modèle appelé à être répliqué

Les partenaires misent sur la complémentarité de leurs expertises pour assurer la réussite du projet. ADHI International apportera son savoir-faire dans la construction rapide et durable de logements à faible empreinte environnementale, tandis que le FHS assurera son rôle de facilitateur auprès des bénéficiaires et des institutions nationales.

À terme, cette expérience pourrait servir de modèle pour le déploiement de programmes similaires au Sénégal et dans d'autres pays africains confrontés aux défis du logement abordable et durable.