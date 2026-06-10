Sénégal: Le Mondial de tous les records et de tous les couacs

Le Mondial des records est bel et bien en train de virer au Mondial des couacs. La question mérite d'être posée sans détour : en laissant une organisation américaine piétiner son propre cahier des charges, la FIFA n'a-t-elle pas tout simplement vendu l'âme du football au plus offrant ?

Il devait être la fête du football. La plus grande Coupe du Monde de l'histoire, élargie à 48 nations, répartie sur trois pays hôtes, célébrée comme un tournoi de tous les superlatifs. Alors que le coup d'envoi est prévu ce jeudi, le Mondial 2026 s'illustre davantage par ses polémiques que par ses exploits sportifs. Incidents sécuritaires, catastrophes naturelles, intrusions animales et conditions d'accueil dégradées le tableau est pour le moins saisissant.

Une fusillade aux portes du camp anglais

Le choc a été brutal. Une fusillade a éclaté à proximité immédiate du camp de base de la sélection anglaise, faisant plusieurs blessés. Les joueurs des Three Lions, déjà ébranlés par cet épisode traumatisant, n'ont pas eu le temps de souffler. Quelques jours plus tard, c'est la terre elle-même qui s'est mise à trembler : un séisme de magnitude 6,1 a secoué Orlando, où séjournait la sélection anglaise à deux jours de son dernier match de préparation.

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Une double épreuve éprouvante pour un groupe censé se concentrer sur le football, et qui aura dû composer avec l'adversité bien avant d'entrer sur le terrain.

Des délégations bloquées aux frontières

L'affaire de l'arbitre somalien Omar Abdulkadir Artan, refoulé à son arrivée à Miami malgré sa désignation officielle par la FIFA, n'est malheureusement pas un cas isolé. Plusieurs membres de délégations se sont également vu refuser l'entrée sur le territoire américain, sans explication officielle dans la plupart des cas. Une situation qui pointe du doigt les tensions entre la politique migratoire américaine et les exigences logistiques d'un tournoi mondial, et qui pose une question fondamentale : était-il raisonnable de confier l'organisation de la Coupe du Monde à un pays aussi restrictif en matière d'accès à son territoire ?

Des serpents dans les camps de base

Si la menace humaine et sismique ne suffisait pas, la nature s'en est également mêlée d'une tout autre manière. Des serpents ont été aperçus dans certains camps de base, semant l'inquiétude parmi les délégations concernées. Anecdotique pour certains, signe d'une préparation logistique insuffisante pour d'autres, cet épisode n'en illustre pas moins le sentiment général d'un tournoi organisé dans la précipitation, où certains détails pourtant essentiels à la sécurité et au confort des joueurs semblent avoir été négligés.

Conditions climatiques, infrastructures dégradées

Au-delà des incidents spectaculaires, c'est une inquiétude plus structurelle qui gronde sourdement. Plusieurs équipes ont exprimé leurs préoccupations face à des conditions climatiques extrêmes, la chaleur estivale américaine mettant à rude épreuve la préparation physique des joueurs. Certains centres d'entraînement ont par ailleurs été vivement critiqués pour leur état jugé dégradé, loin des standards attendus pour une compétition de cette envergure. Des lacunes qui interrogent sur la qualité globale de l'organisation, dans un pays pourtant rompu aux grandes manifestations sportives.

Quand le chaos s'invite avant même le coup d'envoi

La Coupe du Monde 2026 voulait entrer dans l'histoire par la grandeur. Elle risque d'y entrer aussi par les ratés. Fusillade, séisme, refus de visas, reptiles en vadrouille, infrastructures défaillantes et météo hostile - le cocktail est explosif. Et le tournoi ne fait que commencer. Si les polémiques continuent de s'accumuler au même rythme que les buts, ce Mondial 2026 pourrait bien rester dans les mémoires pour de mauvaises raisons. Le football, lui, attend son heure de prendre la vedette.