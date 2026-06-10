Tunisie: Aziza Seddik - 'Je veux promouvoir l'expertise tunisienne à l'échelle internationale'

interview

Aziza Seddik, première femme au monde certifiée en sûreté de l'aviation civile.

"Mon père m'a encouragée à faire carrière dans le domaine de l'aviation civile" Elle fait partie de celles qui sont un symbole de fierté pour la Tunisie. Aziza Seddik vient de rejoindre le clan fermé des femmes qui ont, grâce à leurs compétences, fait rayonner le nom de la Tunisie à l'étranger. La jeune femme, qui est instructrice en sûreté dans le domaine de l'aviation civile est la première et la seule femme à l'échelle mondiale a avoir obtenu une certification internationale dans ce domaine. Ambitieuse, elle ne prévoit pas de s'arrêter là et s'est livrée à nous sur ses ambitions futures

Vous venez d'inscrire votre nom dans l'histoire de l'aviation civile en devenant la première femme au monde à obtenir cette certification internationale en sûreté de l'aviation civile. Avant d'aborder cette distinction, pouvez-vous vous présenter ?

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Je m'appelle Aziza Seddik et j'occupe actuellement le poste de directrice du Centre régional de formation en sûreté de l'aviation civile. Mes fonctions reposent sur une double responsabilité. D'une part, j'assure le pilotage stratégique et le management global du centre, ainsi que la coordination des programmes et activités de formation. D'autre part, j'exerce en tant qu'instructrice internationale doublement accréditée par l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale (OACI).

Cette accréditation me permet de dispenser l'ensemble des programmes de formation spécialisés en sûreté de l'aviation civile, notamment dans les domaines de la gestion des crises, de l'évaluation des risques, de la détection comportementale, ainsi que de la formation des superviseurs, managers, inspecteurs et instructeurs. Je suis également habilitée à former les professionnels et les experts du secteur aux méthodes d'audit, d'inspection et de mise en conformité avec les normes internationales.

Au-delà de la transmission des connaissances, ma mission consiste à contribuer au renforcement des capacités des acteurs de l'aviation civile, à élaborer des stratégies de formation adaptées aux évolutions du secteur et à veiller à ce que les programmes dispensés soient pleinement conformes aux standards et aux exigences de l'OACI. Mon engagement est de promouvoir une culture de sûreté fondée sur l'excellence, l'innovation et l'amélioration continue des compétences.

D'où vous est venue cette passion pour le domaine de l'aviation civile? Est-ce un rêve d'enfance ou une vocation née beaucoup plus tard et qui s'est affirmée avec le temps?

L'aviation a toujours fait partie de mon environnement familial. Le fait que mon père soit le fondateur du centre régional OACI TRAINAIR PLUS a joué un rôle déterminant dans mon orientation professionnelle. Très tôt, il m'a transmis sa passion pour ce secteur stratégique et m'a encouragée à embrasser cette carrière qu'il considère comme un métier noble, exigeant et porteur de valeurs. J'ai découvert un domaine fascinant, en constante évolution, où l'excellence, la rigueur et la transmission du savoir occupent une place centrale. Aujourd'hui, je peux affirmer que ce choix de carrière répond pleinement à mes aspirations personnelles et professionnelles.

Quels sont vos projets professionnels pour les prochaines années et quelles ambitions nourrissez-vous pour la suite de votre carrière ?

Ma priorité est de continuer à transmettre les connaissances et à renforcer les compétences dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile, un secteur stratégique pour la sécurité des États et la mobilité internationale. Je souhaite contribuer activement à l'amélioration des standards de formation, à l'accompagnement des professionnels du secteur et au développement d'une culture de sûreté fondée sur l'excellence et l'innovation.

À plus long terme, j'ambitionne d'élargir davantage mon action à l'échelle internationale en participant à des programmes de formation, de coopération et d'expertise dans différents pays. Mon objectif est de partager l'expérience acquise, de promouvoir l'expertise tunisienne dans ce domaine et de contribuer au renforcement des capacités des acteurs de l'aviation civile partout où cela est nécessaire.