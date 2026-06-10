Tunisie: Autriche - Vers une intensification des investissements et des visites de haut niveau

M. Mohamed Ali Nafti, Ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, a eu un entretien téléphonique, le 9 juin 2026, avec Mme Beate Meinl-Reisinger, Ministre fédérale des Affaires européennes et internationales de la République d'Autriche.

Il a saisi cette occasion pour présenter ses félicitations à son homologue autrichienne suite à l'élection de son pays en tant que membre non-permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour la période 2027-2028, souhaitant à l'Autriche plein succès dans son mandat pour contribuer davantage au maintien de la paix et de la sécurité internationales.

A cet égard, il a souligné l'importance de poursuivre la concertation et la coordination avec l'Autriche au sein de l'Organisation des Nations Unies et dans les différentes instances internationales sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun, faisant référence, à ce titre, au dernier mandat de la Tunisie au Conseil de sécurité pour la période 2020-2021.

Tout en soulignant l'intérêt de poursuivre le soutien mutuel aux candidatures dans les organisations internationales, le Ministre a insisté sur l'importance d'encourager les échanges économiques et d'explorer de nouvelles opportunités d'investissement et de coopération entre les deux pays.

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A ce titre, il a salué l'évolution positive des échanges commerciaux au cours des dernières années ainsi que des flux des touristes autrichiens ayant visité notre pays. Il a également réaffirmé la volonté de la Tunisie de renforcer son partenariat stratégique avec l'Union européenne dans un esprit de respect mutuel et d'intérêt partagé, tout en tenant compte des priorités nationales et des choix souverains de notre pays.

De son côté, la Ministre autrichienne a exprimé sa volonté de renforcer davantage les relations de coopération avec notre pays dans tous les domaines et de concrétiser les visites bilatérales de haut niveau, contribuant ainsi à consolider les liens d'amitié et de coopération entre la Tunisie et l'Autriche, qui ont récemment commémoré 300 ans de relations bilatérales. Elle a également réaffirmé le soutien de son pays au processus de dialogue et de partenariat entre la Tunisie et l'Union européenne, afin de renforcer la stabilité et la prospérité dans la région euro-méditerranéenne.