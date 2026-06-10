Tunisie: Poulina Group Holding - Un Udividende de 0,670 DT par action approuvé

9 Juin 2026
La Presse (Tunis)
Par S. M.

Poulina Group Holding valide la distribution de plus de 120 millions de dinars de dividendes pour l'exercice écoulé.

L'Assemblée Générale Ordinaire de Poulina Group Holding (PGH), réunie le 3 juin 2026, a officiellement approuvé le versement d'une enveloppe globale de dividendes s'élevant à 120,6 millions de dinars. Cette décision se traduit par l'attribution d'un montant de 0,670 DT par action à destination des actionnaires de la société. La date de détachement de ces dividendes sur le marché boursier a été fixée au 18 juin 2026.

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