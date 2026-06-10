Tunisie: UNESCO - Le dossier de Sidi Bou Saïd examiné en juillet à Busan

Le village de Sidi Bou Saïd pourrait être inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, alors que son dossier de candidature sera examiné lors de la 48e session du Comité du patrimoine mondial, prévue à Busan (Corée du Sud) du 20 au 29 juillet 2026.

Intitulé « Village de Sidi Bou Saïd : centre d'inspiration culturelle et spirituelle en Méditerranée », le dossier tunisien figure parmi 30 nouvelles candidatures qui seront soumises au vote des 21 États membres du Comité, lors de la session prévue entre le 24 et le 26 juillet, selon un bulletin électronique de l'UNESCO. La candidature vise une inscription indépendante de celle du site archéologique de Carthage, classé depuis 1979, malgré les liens historiques étroits entre les deux sites.

Perché sur les hauteurs de la banlieue nord de Tunis, Sidi Bou Saïd est l'un des sites culturels et touristiques les plus emblématiques de Tunisie. Le village est connu pour son architecture arabo-andalouse et ses façades blanches et bleues caractéristiques. Il s'est développé à partir du XVIIIe siècle autour du mausolée du saint Abu Saïd al-Baji, formant progressivement un ensemble urbain mêlant habitations traditionnelles et résidences estivales de notables de la capitale.

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Le dossier de candidature s'appuie sur les critères de l'UNESCO relatifs aux établissements humains traditionnels et aux biens culturels vivants présentant une valeur universelle exceptionnelle. Il est actuellement évalué par les experts de l'ICOMOS (Conseil international des monuments et des sites), qui analysent notamment l'intégrité du site, la qualité de son plan de gestion, ainsi que sa capacité à faire face à la pression touristique, aux enjeux environnementaux et aux risques liés à la stabilité des sols.

Parmi les autres candidatures examinées lors de la session de Busan figurent notamment les plages du Débarquement de 1944 et la cité fortifiée de Carcassonne en France, les sites de production de porcelaine de Jingdezhen en Chine, ainsi que les théâtres de l'Amazonie au Brésil. Certains dossiers seront également étudiés en procédure d'urgence, dont le site de Sebastia en Palestine et le paysage naturel de Boma-Badingilo au Soudan du Sud.

La session s'ouvrira le 19 juillet par une cérémonie officielle. Les trois premiers jours seront consacrés à l'évaluation de l'état de conservation des sites déjà inscrits, avant l'examen des nouvelles candidatures entre le 24 et le 26 juillet. Les débats seront diffusés en direct sur la plateforme officielle de l'UNESCO.