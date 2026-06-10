Tunisie: Santé, IA et entrepreneuriat - Tunis accueille la première édition du « The Bridge Summit »

« Construire un pont entre la médecine et la technologie, un pont entre la santé et l'intelligence artificielle, un pont entre la recherche scientifique et l'investissement, un pont entre le savoir et la créativité, et un pont entre la Tunisie et ses compétences à l'étranger » : tels sont les principaux objectifs de la première édition du The Bridge AI & Healthcare Summit, tenue lundi à Tunis en présence d'un grand nombre de professionnels issus du monde médical, de la technologie et de l'entrepreneuriat.

L'objectif est de débattre d'une vision commune : construire l'avenir de l'innovation sanitaire et numérique en Tunisie et en Afrique. Prononçant le discours d'ouverture, Yassine Gouiaa, président de l'Organisation nationale des entrepreneurs (ONE), a d'abord souligné que « les Tunisiens à l'étranger ne constituent pas simplement une diaspora qui réussit, mais représentent plutôt un prolongement stratégique de la Tunisie et un partenaire central dans la construction de son avenir ».

« Aujourd'hui, l'ONE n'ouvre pas une simple rencontre, mais inaugure une nouvelle vision pour la Tunisie ; une vision qui croit que cette nation est encore capable de rassembler ses enfants autour d'un projet national fondé sur la science, la connaissance et la créativité », a-t-il ajouté. « Durant des années, nous avons entendu parler de la fuite des compétences. Mais aujourd'hui, nous assistons au retour de ces compétences pour réfléchir à des solutions et contribuer à la construction de l'avenir de notre pays », a encore souligné Gouiaa.

Et le conférencier de rappeler que « le monde autour de nous évolue à une vitesse fulgurante. L'intelligence artificielle génère une nouvelle architecture économique. La technologie redéfinit les services de santé. Les États qui investissent dans le savoir, la recherche scientifique et la créativité sont ceux qui piloteront l'avenir du monde ».

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« C'est de là qu'est née l'idée de cette rencontre, The Bridge : construire un pont entre la médecine et la technologie, un pont entre la santé et l'intelligence artificielle, un pont entre la recherche scientifique et l'investissement, un pont entre le savoir et la créativité, et un pont entre la Tunisie et ses compétences à l'étranger », a-t-il précisé.

« Aujourd'hui, nous sommes fiers d'annoncer la participation de plus de 250 médecins venus de Tunisie et de plusieurs autres pays, ainsi que celle de 50 startups tunisiennes proposant des solutions dans les domaines de la santé numérique, de l'intelligence artificielle et des technologies médicales », a encore déclaré le président de l'ONE, ajoutant que ces chiffres démontrent que la Tunisie dispose encore de talents exceptionnels.

« Nos jeunes ne manquent ni d'intelligence ni d'ambition. Ils ont simplement besoin de confiance, d'opportunités et d'un environnement propice à leur réussite. L'avenir économique de la Tunisie ne peut être construit uniquement par l'administration ; il repose également sur l'initiative et l'entrepreneuriat », a-t-il assuré. Pour réussir ces défis, Gouiaa estime qu'il faut des lois plus flexibles pour l'investissement et des connexions optimales entre l'université, l'entreprise et les centres de recherche.

De son côté, Marouane Garrab, président de l'Association des médecins tunisiens dans le monde, a qualifié l'événement de « concept innovant». Il a présenté l'association, ses objectifs et ses actions. « Nous visons à former des médecins augmentés par l'intelligence artificielle et à favoriser l'émergence de davantage de startups médicales », a-t-il déclaré. Pour sa part, Walid Naija, directeur général de la santé, a souligné que « la Tunisie accélère sa transformation numérique et que le secteur de la santé se trouve incontestablement au cœur de cette mutation ».

« Face aux défis croissants de notre système de soins, qu'il s'agisse de l'accès équitable aux traitements, de la rapidité du diagnostic ou de l'optimisation des ressources hospitalières, l'intelligence artificielle médicale, les biotechnologies et les technologies médicales apportent aujourd'hui des réponses concrètes », a-t-il indiqué. « Ces innovations ne sont plus de simples concepts de laboratoire, elles constituent des solutions tangibles que nos jeunes entreprises développent quotidiennement avec une résilience et une ingéniosité remarquables », a poursuivi Naija.

S'adressant aux jeunes entrepreneurs présents, il a déclaré : « Vous êtes en train de bâtir une véritable filière tunisienne d'excellence, capable non seulement d'améliorer la prise en charge de nos citoyens, mais aussi de rayonner au-delà de nos frontières vers les marchés africains et internationaux. » Il a en outre assuré que le ministère de la Santé est pleinement engagé à accompagner cette dynamique.