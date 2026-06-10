Togo: Le pays dialogue avec l'UE

La 4e session du dialogue de partenariat entre le Togo et l'Union européenne (UE) s'est tenue, ce 9 juin 2026, au ministère des Affaires étrangères, de la Coopération, de l'Intégration africaine et des Togolais de l'extérieur, conformément à l'article 3 de l'accord de partenariat entre l'organisation des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique et l'Union européenne (OEACP-UE) du 16 avril 2021.

Les travaux de cette 4e session ont été coprésidés par S.E. Prof. Robert DUSSEY, Ministre des Affaires étrangères, de la Coopération, de l'Intégration africaine et des Togolais de l'extérieur et S.E.M. Gwilym Ceri JONES, Ambassadeur de l'Union européenne au Togo.

« Notre session de ce jour se tient dans un contexte international et régional marqué par des défis sécuritaires, humanitaires et économiques complexes. C'est donc en partenaires conscients et responsables que nous devons aborder ce dialogue, guidés par notre attachement commun aux valeurs de paix, de démocratie et de prospérité partagée », a indiqué S.E. Prof. Robert DUSSEY à l'ouverture des travaux.

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Les échanges ont permis de réaffirmer l'excellence des relations entre le Togo et l'Union européenne, fondées sur des valeurs communes, le respect mutuel, le dialogue permanent et une volonté partagée de promouvoir la paix, la sécurité, la démocratie, la prospérité économique et le développement durable. Les deux parties se sont félicitées de la qualité du partenariat qui les unit et ont souligné l'importance d'un multilatéralisme efficace et d'une coopération renforcée dans un contexte international marqué par de nombreux défis sécuritaires, économiques, climatiques et géopolitiques. Elles ont également réaffirmé leur attachement à un partenariat équilibré, coconstruit, tourné vers des résultats concrets au bénéfice des populations togolaises et européennes.

S'agissant du partenariat pour la paix et la sécurité, les deux parties ont procédé à un échange approfondi sur la situation sécuritaire régionale et internationale, marquée notamment par la persistance de la menace terroriste dans la sous-région et les défis croissants liés à l'extrémisme violent. La partie togolaise a présenté les efforts déployés par le Togo en faveur de la paix, de la stabilité régionale, du dialogue politique et de la prévention des conflits, ainsi que les mesures prises pour renforcer la résilience des populations affectées par les défis sécuritaires. L'Union européenne a réaffirmé son soutien à la coopération sécuritaire, notamment dans les domaines du renforcement des capacités, de la lutte contre le terrorisme et de l'appui aux initiatives régionales de paix et de sécurité.

Abordant le partenariat pour la démocratie et la bonne gouvernance, les discussions ont porté sur les avancées enregistrées ainsi que sur les défis liés à la gouvernance locale, à la décentralisation et à la participation citoyenne. La partie togolaise a présenté les progrès réalisés dans le cadre du suivi des recommandations issues de l'Examen périodique universel (EPU), ainsi que les initiatives entreprises en matière de promotion et de protection des droits humains. Les deux parties ont réaffirmé leur attachement au respect des droits fondamentaux, à l'État de droit, à la bonne gouvernance et au renforcement des institutions démocratiques, tout en soulignant l'importance du dialogue inclusif et de l'implication des acteurs de la société civile.

Sur les questions liées à l'économie, aux investissements et à la croissance durable, les échanges ont permis d'aborder les perspectives de renforcement des échanges commerciaux entre le Togo et l'Union européenne, qui, avec ses états membres, est parmi les principaux partenaires économiques et commerciaux du pays. Les deux parties ont également discuté des opportunités d'investissement dans le cadre de l'initiative Global Gateway, notamment dans les secteurs stratégiques des infrastructures, de l'énergie, de la connectivité et de l'agriculture durable. La partie togolaise a présenté les orientations de sa politique énergétique, ainsi que les réformes engagées pour améliorer le climat des affaires, favoriser les investissements privés et promouvoir une croissance inclusive, résiliente et durable, créatrice d'emplois, notamment pour les jeunes et les femmes.

« Dans un contexte international si difficile, l'UE restera un partenaire solide dans la durée, engagée aux côtés du Togo. L'UE demeure le premier partenaire commercial de l'Afrique, son premier investisseur de loin, son premier fournisseur d'aide publique au développement (APD) et son premier donateur humanitaire. Notre programme phare, le Global Gateway, s'accélère ici au Togo, par une approche collective de l'Equipe Europe - pour répondre au défi du trop peu d'investissement dans les infrastructures clés du continent », a indiqué l'Ambassadeur de l'UE, S.E.M. Gwilym Ceri JONES.

Les deux parties ont réaffirmé leur volonté de poursuivre et de renforcer leur partenariat dans un esprit de confiance, de solidarité et de responsabilité partagée, au service de la paix, de la stabilité et du développement durable.

La réunion s'est déroulée dans un climat cordial et constructif.