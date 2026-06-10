Congo-Kinshasa: L'OMS accélère les diagnostics d'Ebola dans le pays et enregistre les premiers survivants

10 Juin 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) enregistre des avancées concrètes sur Ebola dans l'est de la République démocratique du Congo. Grâce à l'accélération des diagnostics et au renforcement de la surveillance, les premiers survivants de l'épidémie d'Ebola apparaissent, rapporte une dépêche d'ONU Info de mardi 9 juin.

Les équipes sanitaires transforment la riposte contre l'épidémie d'Ebola qui progresse dans l'est du pays. Le changement le plus important se joue dans les laboratoires, loin des centres de traitement. La mise en place de nouvelles capacités de diagnostic modifie profondément la prise en charge des malades.

La branche africaine de l'OMS a fortement augmenté le rythme des analyses. Les laboratoires traitent désormais près de 800 tests par jour, contre environ 40 au début de l'épidémie. Les résultats sont disponibles en 24 ou 48 heures. Auparavant, l'attente durait plusieurs jours, fait savoir l'OMS.

La Dr Marie-Roseline Belizaire, responsable de la réponse aux urgences de l'OMS, explique cette amélioration :

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« Si je détecte aujourd'hui une personne suspecte dans une communauté, le lendemain elle aura son test de laboratoire ».

L'incertitude des premières semaines compliquait le suivi des malades. Désormais, les autorités sanitaires confirment ou excluent rapidement les cas suspectés. Elles orientent immédiatement les patients vers les soins appropriés. Cette accélération permet d'interrompre plus vite les chaînes de transmission.

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