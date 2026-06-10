Congo-Kinshasa: L'ANAFEC presse la CENI à organiser l'élection du gouverneur du Haut-Katanga

L'Alliance nationale des fédéralistes kyunguistes (ANAFEC) demande à la Commission électorale nationale indépendante (CENI) d'organiser l'élection du gouverneur et du vice-gouverneur dans la province du Haut-Katanga. Cette requête, datée de mardi 9 juin, fait suite à la démission du gouverneur Jacques Kyabula.

Le président national du parti politique ANAFEC, Lolo Kyungu, a présenté cette requête, mardi, à Lubumbashi. Selon lui, la province ne peut pas rester dirigée pendant une longue période par un gouverneur intérimaire. Il estime que cette situation limite les actions de l'exécutif provincial et engendre des conséquences néfastes pour la région.

Lolo Kyungu insiste sur la nécessité de légitimer les institutions provinciales après une longue période de transition. Il explique les faiblesses de la gouvernance actuelle :

« Nous venons de consommer dix mois d'intérim, il faut légitimer nos institutions. L'assemblée provinciale est stable, mais le gouvernement doit avoir des animateurs redevables ».

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Le président de l'ANAFEC précise qu'un gouvernement intérimaire échappe en partie au contrôle de l'Assemblée provinciale. L'autorité en place n'est pas pleinement redevable de la gestion budgétaire. Cette incertitude freine, selon lui, les efforts de développement de la province du Haut-Katanga.

Après un séjour prolongé à Kinshasa, le gouverneur de cette province, Jacques Kyabula avait présenté sa démission, dans une lettre adressée au Président de la République le 21 mai 2026.

« Au cours de derniers mois, ma présence prolongée à Kinshasa, requise pour des raisons professionnelles et institutionnelles, m'a éloigné de ma province dans un contexte particulièrement sensible sur le plan sécuritaire », expliquait Jacques Kyabula.