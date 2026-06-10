Congo-Kinshasa: Ebola au Nord-Kivu - Un deuxième patient guéri quitte le centre de traitement de Katwa

10 Juin 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Un deuxième patient est guéri de la maladie à virus Ebola dans la zone de santé de Katwa, dans la province du Nord-Kivu. Le malade a quitté le centre de traitement le lundi 8 juin dans la soirée.

L'annonce a été faite à Beni par Marie-Noëlle Kabuya, directrice de la cellule de communication du Nord-Kivu. Cette déclaration s'est déroulée pendant une séance de sensibilisation des leaders communautaires et des acteurs de développement.

À cette occasion, Marie-Noëlle Kabuya a rappelé l'importance du respect des mesures barrières pour freiner la propagation de l'épidémie. Elle précise la stratégie médicale actuelle :

« Pour l'instant, la souche Bundibugyo qui est en vogue n'a pas de vaccin, certes. Mais les médecins se battent contre tous les symptômes de manière à ce que l'on puisse sauver des vies. »

La directrice a insisté sur l'accès à l'eau et au savon dans les lieux publics, qualifiant l'hygiène de principal remède. Elle invite la population à respecter les décisions de l'autorité provinciale prises par arrêté il y a deux semaines afin de couper la chaîne de contamination.

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