Congo-Kinshasa: Des affrontements entre Wazalendo et AFC/M23 signalés à Masisi - Inquiétudes pour les activités scolaires

Des détonations d'armes lourdes et légères ont été entendues jusqu'à la matinée de ce mercredi 10 juin dans plusieurs localités du territoire de Masisi, dans la province du Nord-Kivu. Selon plusieurs sources locales, des affrontements opposent les groupes armés Wazalendo aux rebelles de l'AFC/M23.

Les combats ont notamment été signalés dans les localités de Kishanja et Kasenyi, où la situation reste tendue. Les mêmes sources expriment leurs inquiétudes quant aux conséquences de cette reprise des violences, notamment sur le déroulement des activités scolaires dans la zone.

Après une journée de mardi déjà marquée par une reprise des hostilités, des tirs nourris ont de nouveau été entendus tôt ce mercredi matin dans le village de Kashovu et ses environs, dans le groupement Ufamandu. Des affrontements ont également été signalés à Kasenyi, dans le groupement de Kibabi.

D'après des sources locales, des éléments de la coalition Maï-Maï Lamuka et du Groupe Armé des Volontaires (GAV) auraient riposté à une attaque lancée par les rebelles de l'AFC/M23 dès 5 heures du matin.

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Par ailleurs, des combats avaient déjà été rapportés mardi dans le village de Kazinga, situé dans le groupement Nyamaboko, en secteur d'Osso Banyungu.

La société civile locale indique que cette nouvelle escalade de violence provoque des déplacements de populations et perturbe les activités socioéconomiques dans plusieurs zones affectées.

Craintes pour le calendrier scolaire

À la veille du Test national de sélection et d'orientation scolaire et professionnelle (TENASOSP) et à quelques jours du début des Examens d'État 2026, la société civile redoute des perturbations dans l'organisation des épreuves.

Elle appelle les autorités scolaires à prendre des mesures préventives afin de protéger les élèves concernés et de limiter l'impact de l'insécurité sur leur participation aux examens.