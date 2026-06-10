Sénégal: Ugb - Aliou Kalidou Barry, premier docteur en Sciences de l'Information et de la Communication de l'Ufr Crac

L'Université Gaston Berger (Ugb) de Saint-Louis a enregistré un fait académique majeur avec la soutenance de la toute première thèse en Sciences de l'Information et de la Communication (SIC) au sein de son Département Communication, relevant de l'UFfr CRAC, a-t-on appris des autorités universitaires.

L'étudiant Aliou Kalidou Barry est devenu, à cette occasion, le premier à avoir effectué l'intégralité de son parcours universitaire -- de la Licence 1 au Doctorat -- au sein du Département Communication de l'Ugb. Sa soutenance s'est tenue le vendredi 5 juin 2026.

Préparée au sein du Laboratoire Médias, Technologies, Information, Communication et Sociétés (Lab-MéTICS), sous la direction du professeur Mor Faye et avec l'appui de chercheurs d'autres universités, la thèse est intitulée : « Rôles des radios communautaires dans les dynamiques de prévention et de résolution des conflits en milieux casamançais : une analyse info-communicationnelle ». Le jury a salué la qualité scientifique du travail de l'étudiant originaire de Gamadji Saré (Podor) ainsi que sa pertinence sociale, en lien avec les enjeux de cohésion et de gestion des conflits en Casamance.

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À l'issue des délibérations, le candidat a été admis au grade de docteur de l'Université Gaston Berger avec la mention « Très honorable avec les félicitations du jury ». Cette soutenance constitue, selon les responsables académiques, une étape symbolique traduisant la maturation scientifique du Département Communication et renforçant la capacité de l'UGB à former des chercheurs de haut niveau dans le domaine des Sciences de l'Information et de la Communication. La communauté universitaire a adressé ses félicitations au nouveau docteur, saluant une réussite qualifiée d'« historique » pour l'institution.