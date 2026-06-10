Cote d'Ivoire: BRVM - La capitalisation du marché des obligations renoue avec la hausse ce mardi 9 juin 2026

Après deux journées consécutives de stabilité, la capitalisation du marché des obligations de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a renoué avec la hausse au terme de la séance de cotation de ce mardi 9 juin 2026.

Cette capitalisation s'est établie à 12 036,412 milliards FCFA contre 12 029,245 milliards de FCFA la veille, soit une augmentation de 7,167 milliards. Cette embellie est induite par la première cotation de l'emprunt obligataire FIDELIS FINANCE - PME ELAN CROISSANCE UMOA 2 - 7 % 2025-2030. Dans le but de financer son plan de développement régional à travers un pipeline de projets identifiés en zone UEMOA, la société FIDELIS FINANCE, une société de droit burkinabè créée le 19 décembre 1996 et spécialisée dans les opérations de financement des équipements liés à l'exploitation des entreprises, avait mobilisé des ressources sur le marché financier régional à travers cet emprunt obligataire.

La diffusion des titres « FIDELIS FINANCE - PME ELAN CROISSANCE UMOA 2 - 7,00% 2025-2030 » dans le public au prix de 10 000 FCFA par obligation a eu lieu du 11 juillet au 19 août 2025. A l'issue de cette opération, 800 000 obligations ont été souscrites sur le marché financier régional de l'UEMOA, pour un montant total de 8 milliards FCFA. Quant à la capitalisation du marché des actions, elle a enregistré une troisième journée de baisse ininterrompue de 23,966 milliards, s'établissant à 16 798,480 milliards de FCFA contre 16 822,446 milliards de FCFA le lundi 8 juin 2026.

La valeur des transactions s'est par contre rehaussée, s'établissant à 2,186 milliards de FCFA contre 1,396 milliard de FCFA la veille.

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La situation contrastée perdure toujours au niveau des indices phares. L'indice BRVM Composite s'est ainsi replié de 0,14% à 436,06 points contre 436,68 points la veille. Quant à l'indice BRVM 30, il enregistre aussi une baisse de 0,38% à 204,01 points contre 204,78 points la veille. De son côté, l'indice BRVM Prestige est en légère hausse de 0,05% à 171,06 points contre 170,97 points la veille. Pour sa part, l'indice BRVM Principal s'est replié de 0,26% à 309,45 points contre 310,27 points précédemment.

L'indice BRVM Composite Total Return (Indice de rendement global du marché) a régressé de 0,14% à 172,23 points contre 172,48 points la veille. Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupée respectivement par les titres SETAO Côte d'Ivoire (plus 7,41% 3 115 FCFA), SMB Côte d'Ivoire (plus 7,36% à 15 380 FCFA), Nestlé Côte d'Ivoire (plus 5,45% 14 225 FCFA), SODE Côte d'Ivoire (plus 2,56% 12 000 FCFA) et Ecobank Côte d'Ivoire (plus 2,44 % 16 800 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres Société Ivoirienne de banque Côte d'Ivoire (moins 4,11% à 8 510 FCFA), Bernabé Côte d'Ivoire (moins 2,69% à 1 630 FCFA), Solibra Côte d'Ivoire (moins 2,67% à 37 005 FCFA), Oragroup Togo (moins 2,63% à 37 005 FCFA) et Sicable Côte d'Ivoire (moins 2,44% à 4 000 FCFA).