Sénégal: Bignona - Un projet prépare des étudiants à devenir des ambassadeurs de l'agroécologie

9 Juin 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Bignona — Un forum départemental sur l'agroécologie a réuni des étudiants en formation agricole, mardi, à Bignona, dans le cadre du projet "Parcours Terres Solidaires", a constaté l'APS.

Le projet "Parcours Terres Solidaires" est une initiative éducative et solidaire menée conjointement par le CCFD-Terre Solidaire, la FONGS, La Fédération des organisations non gouvernementales du Sénégal, le réseau CNEAP (Conseil national de l'enseignement agricole privé) et le lycée agricole Emile Badiane de Bignona.

"Cette initiative vise à renforcer la sensibilisation des étudiants et élèves en formation agricole aux questions liées à l'agroécologie, à ses enjeux, et plus globalement à la durabilité des systèmes de production, afin de faire de ces jeunes des ambassadeurs de l'agroécologie au Sénégal", a expliqué Mouhamed Nassy Ba, chargé de projet en agroécologie. Selon lui, cette initiative s'inscrit dans la continuité d'un accompagnement entamé en 2023 avec le lycée agricole Emile Badiane de Bignona.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

"Il y a le savoir intra-muros, celui que les étudiants acquièrent au sein de l'établissement, mais également le savoir extra-muros", a-t-il indiqué, soulignant que ce forum permet aux apprenants d'identifier les acteurs engagés dans l'agroécologie à Bignona et de créer des passerelles avec eux à travers des échanges d'expériences. Après une première cohorte de dix étudiants ayant achevé leur formation, le projet accompagne, depuis l'année scolaire 2025-2026, une deuxième cohorte forte également de dix étudiants en BTS.

Selon M. Ba, l'objectif est de leur permettre de mieux comprendre les enjeux liés aux changements climatiques, aux semences, à la gestion des ressources naturelles ainsi qu'à la fertilité des vallées, afin qu'ils puissent apporter des réponses adaptées aux défis du secteur agricole. Prévue jusqu'en juillet 2026, cette phase pilote accorde également une place importante à l'insertion professionnelle des bénéficiaires.

"L'idée est de leur permettre de comprendre ce qu'est l'entrepreneuriat agricole et de découvrir les opportunités qu'offre l'agroécologie dans ce domaine", a-t-il indiqué. Il a ajouté que le forum constitue aussi une occasion pour les structures publiques et les projets destinés aux jeunes de présenter les mécanismes d'accès au financement ainsi que les opportunités disponibles dans le département de Bignona. Le forum a démarré mardi et se poursuit jusqu'à mercredi.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2026 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.