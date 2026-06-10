Sénégal: Bignona - Un projet prépare des étudiants à devenir des ambassadeurs de l'agroécologie

Bignona — Un forum départemental sur l'agroécologie a réuni des étudiants en formation agricole, mardi, à Bignona, dans le cadre du projet "Parcours Terres Solidaires", a constaté l'APS.

Le projet "Parcours Terres Solidaires" est une initiative éducative et solidaire menée conjointement par le CCFD-Terre Solidaire, la FONGS, La Fédération des organisations non gouvernementales du Sénégal, le réseau CNEAP (Conseil national de l'enseignement agricole privé) et le lycée agricole Emile Badiane de Bignona.

"Cette initiative vise à renforcer la sensibilisation des étudiants et élèves en formation agricole aux questions liées à l'agroécologie, à ses enjeux, et plus globalement à la durabilité des systèmes de production, afin de faire de ces jeunes des ambassadeurs de l'agroécologie au Sénégal", a expliqué Mouhamed Nassy Ba, chargé de projet en agroécologie. Selon lui, cette initiative s'inscrit dans la continuité d'un accompagnement entamé en 2023 avec le lycée agricole Emile Badiane de Bignona.

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"Il y a le savoir intra-muros, celui que les étudiants acquièrent au sein de l'établissement, mais également le savoir extra-muros", a-t-il indiqué, soulignant que ce forum permet aux apprenants d'identifier les acteurs engagés dans l'agroécologie à Bignona et de créer des passerelles avec eux à travers des échanges d'expériences. Après une première cohorte de dix étudiants ayant achevé leur formation, le projet accompagne, depuis l'année scolaire 2025-2026, une deuxième cohorte forte également de dix étudiants en BTS.

Selon M. Ba, l'objectif est de leur permettre de mieux comprendre les enjeux liés aux changements climatiques, aux semences, à la gestion des ressources naturelles ainsi qu'à la fertilité des vallées, afin qu'ils puissent apporter des réponses adaptées aux défis du secteur agricole. Prévue jusqu'en juillet 2026, cette phase pilote accorde également une place importante à l'insertion professionnelle des bénéficiaires.

"L'idée est de leur permettre de comprendre ce qu'est l'entrepreneuriat agricole et de découvrir les opportunités qu'offre l'agroécologie dans ce domaine", a-t-il indiqué. Il a ajouté que le forum constitue aussi une occasion pour les structures publiques et les projets destinés aux jeunes de présenter les mécanismes d'accès au financement ainsi que les opportunités disponibles dans le département de Bignona. Le forum a démarré mardi et se poursuit jusqu'à mercredi.