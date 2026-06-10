Sénégal: Le système disciplinaire, un instrument clé de gouvernance des prisons selon l'officiel

Dakar — Le directeur adjoint des Affaires criminelles et des Grâces (DACG), Younouss Kane, a mis en exergue, mardi, à Dakar, la place du système disciplinaire dans la gouvernance de l'espace carcéral.

"Le système disciplinaire n'est pas un simple mécanisme de sanction. Il constitue l'un des principaux instruments de gouvernance de l'espace carcéral. Sa qualité conditionne directement la capacité de l'administration pénitentiaire à maintenir l'ordre, prévenir les violences, garantir la sécurité des personnels et favoriser un climat propice à la réinsertion", a-t-il déclaré. M. Kane représentait le ministre de la Justice à l'atelier national organisé par l'Observateur national des lieux de privation de liberté (ONLPL) sur le thème "Le système disciplinaire en milieu carcéral".

Selon lui, l'enjeu consiste à concilier l'autorité de l'administration pénitentiaire avec le respect des droits fondamentaux des personnes détenues, dans un contexte marqué par les efforts de modernisation du système judiciaire et pénitentiaire sénégalais. Le directeur général de l'administration pénitentiaire, Aliou Cissé, a, de son côté, indiqué que les visites thématiques menées entre septembre 2025 et avril 2026 dans dix établissements pénitentiaires ont révélé des défis liés notamment à la formalisation des procédures disciplinaires, à la traçabilité des décisions et aux conditions matérielles d'exécution des sanctions.

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Il a également relevé que l'administration pénitentiaire reste confrontée à la surpopulation carcérale, avec un taux d'occupation de 272 %, ainsi qu'à un déficit de personnel spécialisé, soulignant la nécessité d'une réflexion collective sur la sécurisation du système disciplinaire et le renforcement de la gouvernance pénitentiaire. L'atelier vise à partager les résultats des missions d'observation de l'ONLPL, à examiner les difficultés identifiées et à dégager des pistes de réforme adaptées aux réalités du terrain et conformes aux standards internationaux, ont indiqué les organisateurs.