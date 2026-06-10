Sénégal: Louga - Le village de Gnimby Seck réceptionne sa nouvelle case de santé

Louga — Le village de Gnimby a réceptionné sa nouvelle case de santé, une réalisation qui traduit "l'engagement de la collectivité territoriale à améliorer l'accès des populations aux soins de santé de proximité", a déclaré le maire de la commune de Nguidilé, Abdou Khadre Lô Djily.

"Nous faisons de notre mieux pour améliorer les conditions de prise en charge sanitaire des populations. L'État a une réelle volonté d'offrir des services de santé de qualité à tous les citoyens, mais les besoins sont immenses et les moyens ne permettent pas toujours de construire partout des postes ou des cases de santé dans les délais souhaités", a-t-il déclaré. S'exprimant lors de la cérémonie, le maire Abdou Khadre Djily Lô a souligné que cette infrastructure s'inscrit dans la politique de la commune visant à renforcer la couverture sanitaire dans les villages de Nguidilé.

Selon l'édile, la construction de la case de santé de Gnimby Seck traduit l'ambition de la municipalité de rapprocher davantage les services de santé des habitants des localités éloignées. "Nous avons réalisé cette infrastructure dans le cadre d'un programme plus large visant à doter progressivement l'ensemble des villages de la commune d'équipements sanitaires adaptés. Nous savons que l'accès aux soins demeure une préoccupation majeure pour nos populations, particulièrement pour les femmes et les enfants", a-t-il expliqué.

Le maire de Nguidilé a également assuré que la commune poursuivra son accompagnement des structures sanitaires à travers la mise à disposition de personnel, de matériel et d'équipements destinés à améliorer la qualité des prestations. "En collaboration avec les autorités sanitaires, nous travaillons à renforcer les capacités des postes et cases de santé en ressources humaines et en équipements. Notre objectif est d'offrir aux populations des services de qualité, notamment dans la prise en charge des femmes enceintes et l'assistance aux accouchements", a-t-il indiqué.

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Abdou Khadre Lô Djily a par ailleurs annoncé l'arrivée prochaine d'un important lot de matériel destiné aux structures sanitaires de la commune. "Dans les prochains jours, nous réceptionnerons un conteneur comprenant des médicaments, des tables-bancs ainsi que des jouets pour enfants. Ces équipements seront mis à la disposition des postes de santé, qui les partageront avec les différentes cases de santé afin d'améliorer l'accueil et la prise en charge des usagers", a-t-il fait savoir.

L'inauguration de la case de santé de Gnimby Seck entre dans le cadre des efforts déployés par la commune de Nguidilé pour renforcer l'offre de soins de proximité et contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations rurales.