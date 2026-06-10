Sénégal: Hydrocarbures - Sangomar et Gta maintiennent un rythme de production soutenu

En mai 2026, Sangomar et Grand Tortue Ahmeyim (Gta) ont connu des performances remarquables, respectivement dans la production de pétrole et de gaz.

Les champs pétrolier et gazier de Sangomar et du Grand Tortue Ahmeyim (Gta) ont enregistré de solides performances de production au cours du mois de mai 2026, confirmant la montée en puissance des infrastructures énergétiques du Sénégal, si l'on en croit un document dont copie nous est parvenue hier, lundi 8 juin.

À Sangomar, la production continue d'évoluer à un niveau soutenu. En effet, 3 cargaisons de pétrole brut ont été chargées et commercialisées durant le mois, représentant un volume total de 2,93 millions de barils. Ce résultat reflète la stabilité du réservoir et la bonne performance des installations de production et de traitement, qui maintiennent un rythme conforme aux prévisions des opérateurs.

Depuis le démarrage de l'exploitation commerciale, le champ pétrolier offshore affiche une production régulière, soutenue par une disponibilité élevée des équipements et une gestion maîtrisée des opérations. Cette constance permet d'assurer un approvisionnement continu des marchés internationaux.

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Du côté du projet gazier Gta, la production poursuit également sa progression. Ainsi, 4 cargaisons de Gaz naturel liquéfié (Gnl) ont été exportées en mai 2026, pour un volume total de 0,66 million de mètres cubes. Ces résultats illustrent la montée graduelle du projet vers son régime de croisière et confirment la stabilité des installations de liquéfaction et d'exportation.

La cadence des expéditions observée au cours du mois témoigne de la capacité du projet à maintenir une production régulière tout en poursuivant l'optimisation de ses opérations. Elle traduit également la bonne coordination des infrastructures développées entre le Sénégal et la Mauritanie.

Avec près de trois millions de barils de pétrole exportés à Sangomar et quatre cargaisons de Gnl expédiées depuis Gta en un seul mois, le Sénégal confirme la consolidation de sa production d'hydrocarbures. Ces performances renforcent le poids croissant du secteur énergétique dans l'économie nationale et confortent les perspectives de croissance liées à l'exploitation des ressources pétrolières et gazières du pays.