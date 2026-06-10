Congo-Brazzaville: Vie associative - L'AAJRC préoccupée par le social de ses membres

A la faveur d'une assemblée générale ordinaire couplée à son premier anniversaire, organisée le 9 juin à Brazzaville, l'Amicale des anciens journalistes de Radio Congo (AAJRC), par la voix de son président, Michel Rudel Ngandziami, a indiqué que son organisation place le social à la première loge de ses priorités.

Le président de l'AAJRC, Michel Rudel Ngandziami, a informé les participants à l'assemblée générale ordinaire du projet d'organisation d'une journée de sensibilisation des membres au fonctionnement et aux modalités de souscription à la Caisse d'assurance maladie universelle. Il a mis à profit cette occasion pour les féliciter de leur mobilisation face aux différents cas sociaux que l'AAJR a enregistrés depuis sa session inaugurale du 1er août 2025 jusqu'à ce jour. Michel Rudel Ngandziami a souhaité que cette flamme ne s'éteigne point en dépit des difficultés de tous genres auxquelles son organisation fait face.

Cette assemblée générale ordinaire n'avait pour points saillants que le rapport des activités menées par l'association dans la période allant du 1er août 2025 jusqu'à ce jour et le réaménagement des instances dirigeantes, notamment le bureau exécutif et le commissariat aux comptes.

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Ainsi, au bureau exécutif, Raymond Biazock Touazock a été élu secrétaire chargé de la communication et des relations extérieures en remplacement de Jean Baptiste Ewali Ngafoula. Au commissariat aux comptes, Adolphe Massounda qui était secrétaire devient vice-président. Philippe Ngangoye l'a remplacé à ce poste qui était précédemment occupé par Clémence Mbassi.

Le président de l'AAJRC a salué ce réaménagement des instances dirigeantes qui impulse ainsi une nouvelle énergie à l'organisation, avant d'inviter les promus à plus d'ardeur au travail et à plus de sacrifices en termes d'efforts sociaux, au regard, a-t-il dit, des difficultés financières et matérielles de l'organisation.

Créée le 15 avril 2025, l'AAJRC devait organiser son premier anniversaire le 15 avril dernier. Malheureusement, a regretté son président, certains événements liés au calendrier national n'ont pas permis sa tenue. Avant de débuter les travaux, Michel Rudel Ngandziami a fait observer une minute de silence en mémoire des cadres ayant occupé de hautes fonctions dans le domaine de l'information et de la communication ainsi que des agents de ce secteur qui ont quitté le monde des vivants.