Togo: Forages, réhabilitations, énergie solaire - Le nord retrouve son eau

La région de la Kara reprend son souffle. Après des mois de pénurie d'eau qui ont durement affecté les populations, les travaux engagés par la Togolaise des Eaux (TdE) commencent à porter leurs fruits.

150 nouveaux forages ont été réalisés, dont 69 présentent un débit satisfaisant. Parmi eux, 43 sont déjà raccordés au réseau de distribution, tandis que les autres sont en attente de connexion. Résultat : la capacité de production a atteint 12 000 m³ par jour, soit environ 80% de la production journalière du barrage de la Kozah avant les pénuries.

« Les résultats sont encourageants. Nous devons toutefois poursuivre les efforts pour achever les raccordements restants et garantir un accès durable à l'eau potable », a déclaré le directeur général de la TdE, Yawanké Waké Gbati, lors d'une visite des chantiers à Kara.

En parallèle, des postes d'eau autonomes solaires font l'objet de travaux de réhabilitation dans les préfectures de Dankpen, Doufelgou et Bassar, un effort qui témoigne de la volonté du gouvernement d'étendre l'accès à l'eau potable à l'ensemble du nord du pays.