Togo: Défis pastoraux et spirituels

10 Juin 2026
Togonews (Lomé)

La Conférence des évêques du Togo (CET) tiendra sa 142e session ordinaire du 16 au 19 juin à Lomé, sous la direction de son président Mgr Benoît Alowonou.

Au menu : réflexion sur la situation sociopolitique du pays, grands défis pastoraux et spirituels, et vie de l'Église dans ses différentes dimensions.

Cette session intervient quelques mois après la réunion de février, lors de laquelle les évêques avaient appelé les fidèles à s'engager activement dans la vie civique, à refuser la fraude, la violence et le tribalisme, et à promouvoir la réconciliation et l'unité nationale.

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