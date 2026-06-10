Tunisie: Gafsa - Fin de cavale pour le voleur de téléphones qui ciblait les étudiants

Les forces de l'ordre de Sidi Ahmed Zarrouk ont mis fin aux agissements d'un trentenaire multirécidiviste qui détroussait les universitaires en étant à bord d'une motocyclette.

La sécurité publique de Gafsa marque un grand coup contre la délinquance urbaine. Les agents et cadres du poste de sécurité publique de la Garde nationale de Sidi Ahmed Zarrouk ont en effet réussi à interpeller un individu âgé d'une trentaine d'années, bien connu des services de police pour ses antécédents judiciaires. L'homme semait l'inquiétude dans le quartier en arrachant les téléphones portables des passants à l'aide d'une motocyclette, en ciblant tout particulièrement la communauté étudiante de la zone.

Le suspect est rapidement passé aux aveux lors de son interrogatoire. Selon les informations transmises par Jawhara FM, l'intervention policière a permis de récupérer une partie des téléphones et des objets volés pour les restituer immédiatement à leurs propriétaires légitimes. Cependant, il s'est avéré que le malfaiteur avait déjà réussi à écouler le reste de son butin sur le marché noir. Présenté devant le ministère public, l'émission d'un mandat de dépôt en prison à son encontre a été immédiate.