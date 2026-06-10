Tunisie: Mondial-2026 - Accueil officiel de la délégation tunisienne à Monterrey

10 Juin 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

La délégation de l'équipe nationale tunisienne de football, qui entame dans quelques jours sa participation à la Coupe du monde 2026, a bénéficié d'un accueil officiel de la part du gouverneur de l'Etat de Nuevo León (Mexique), Samuel Alejandro García Sepúlveda, en présence du vice-président de la Fédération tunisienne de football, Houcine Jenayah, du chargé d'affaires de l'ambassade de Tunisie à Washington, Anis Hajri, ainsi que du président du FC Monterrey Rayados, Pedro Esquivel.

La Fédération internationale de football (FIFA) a organisé une réunion officielle de bienvenue à l'intention de la délégation tunisienne, en présence des membres des staffs administratif et médical des Aigles de Carthage, a indiqué mercredi la page officielle de l'équipe nationale.

Les joueurs ont également pris part à la séance photo officielle de la FIFA dans une ambiance qualifiée de dynamique et enthousiaste.

Par ailleurs, la sélection tunisienne a effectué mardi soir sa première séance d'entraînement sur le terrain mis à sa disposition par la FIFA, le staff technique se concentrant sur les derniers réglages et l'adaptation aux conditions locales.

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La séance a été suivie par une centaine de personnes issues de la communauté tunisienne et des habitants de Monterrey venus accueillir les Aigles de Carthage. Le gouverneur de Nuevo León a également effectué une visite au centre d'entraînement pour saluer la délégation tunisienne et lui témoigner son soutien.

Pour rappel, les Aigles de Carthage entameront leur parcours au Mondial 2026, organisé du 11 juin au 19 juillet au Mexique, aux Etats-Unis et au Canada, par une rencontre face à la Suède le 15 juin à partir de 03h00 (heure tunisienne) au stade BBVA de Monterrey.

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