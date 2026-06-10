Tunisie: Manouba - Lancement de la récolte avec une production céréalière estimée à 954 mille quintaux

10 Juin 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

Le coup d'envoi de la campagne de moisson a été donné, mercredi, dans le gouvernorat de Manouba, sur fond de prévisions tablant sur une récolte céréalière de près de 954 mille quintaux, soit une progression de 11% par rapport à la campagne écoulée.

Les superficies emblavées destinées à la récolte s'étendent sur 55 416 hectares, en progression de 2% par rapport aux prévisions initiales.

Les cinq centres de collecte de la région, répartis entre Tebourba, Borj El Amri et Mornaguia, sont par ailleurs opérationnels et disposent d'une capacité globale de collecte de 164 mille quintaux, selon les données du commissariat régional au développement agricole (CRDA).

Le blé dur arrive en tête des prévisions de production avec près de 600 mille quintaux et un rendement moyen de 26 quintaux/ha. Il est suivi par l'orge, dont la récolte a débuté la semaine dernière et dont la production est estimée à 260 mille quintaux, puis par le blé tendre avec plus de 85 mille quintaux et un rendement moyen de 28 quintaux/ha.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

L'amélioration des performances de la campagne céréalière est attribuée à plusieurs facteurs, notamment les conditions climatiques favorables et une pluviométrie ayant atteint 541 mm, soit un taux de couverture de 142%.

Elle résulte également des efforts déployés en matière de mise à disposition de semences sélectionnées, de fertilisation et de traitement des cultures.

Le gouverneur de Manouba, accompagné de la chargée de gestion du CRDA, de représentants de l'Union régionale de l'agriculture et de la pêche ainsi que de plusieurs responsables régionaux et locaux, a supervisé le lancement de la campagne et évalué l'état des préparatifs engagés pour assurer le bon déroulement des opérations de moisson et de collecte.

À cet effet, 128 moissonneuses-batteuses, 160 machines de ramassage des céréales en vrac, 365 tracteurs, 160 presses à balles et 200 citernes ont été mobilisés.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.