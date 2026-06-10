Tunisie: Manouba - Lancement de la récolte avec une production céréalière estimée à 954 mille quintaux

Le coup d'envoi de la campagne de moisson a été donné, mercredi, dans le gouvernorat de Manouba, sur fond de prévisions tablant sur une récolte céréalière de près de 954 mille quintaux, soit une progression de 11% par rapport à la campagne écoulée.

Les superficies emblavées destinées à la récolte s'étendent sur 55 416 hectares, en progression de 2% par rapport aux prévisions initiales.

Les cinq centres de collecte de la région, répartis entre Tebourba, Borj El Amri et Mornaguia, sont par ailleurs opérationnels et disposent d'une capacité globale de collecte de 164 mille quintaux, selon les données du commissariat régional au développement agricole (CRDA).

Le blé dur arrive en tête des prévisions de production avec près de 600 mille quintaux et un rendement moyen de 26 quintaux/ha. Il est suivi par l'orge, dont la récolte a débuté la semaine dernière et dont la production est estimée à 260 mille quintaux, puis par le blé tendre avec plus de 85 mille quintaux et un rendement moyen de 28 quintaux/ha.

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L'amélioration des performances de la campagne céréalière est attribuée à plusieurs facteurs, notamment les conditions climatiques favorables et une pluviométrie ayant atteint 541 mm, soit un taux de couverture de 142%.

Elle résulte également des efforts déployés en matière de mise à disposition de semences sélectionnées, de fertilisation et de traitement des cultures.

Le gouverneur de Manouba, accompagné de la chargée de gestion du CRDA, de représentants de l'Union régionale de l'agriculture et de la pêche ainsi que de plusieurs responsables régionaux et locaux, a supervisé le lancement de la campagne et évalué l'état des préparatifs engagés pour assurer le bon déroulement des opérations de moisson et de collecte.

À cet effet, 128 moissonneuses-batteuses, 160 machines de ramassage des céréales en vrac, 365 tracteurs, 160 presses à balles et 200 citernes ont été mobilisés.