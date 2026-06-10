Tunisie: Le ministère de l'Agriculture appelle à la protection de la récolte céréalière

Le ministère de l'Agriculture a appelé, ce mercredi, les agriculteurs à faire preuve de vigilance face aux perturbations météorologiques attendues dans plusieurs régions du pays au cours de l'après-midi.

Dans un communiqué publié le 10 juin 2026, le ministère indique que les conditions météorologiques seront favorables à la formation de cellules orageuses accompagnées de pluies sur les régions du Nord et du Centre. Selon un bulletin spécial de l'Institut national de la météorologie, ces précipitations pourraient être localement abondantes, notamment dans les gouvernorats de Kasserine, Sidi Bouzid, Kairouan et Zaghouan.

Les quantités de pluie attendues varieront entre 20 et 40 millimètres, avec des risques de chutes de grêle et de fortes rafales de vent lors des épisodes orageux.

Face à cette situation, le ministère de l'Agriculture a exhorté les agriculteurs à prendre toutes les mesures préventives nécessaires afin de protéger les personnes, les biens et les équipements agricoles. Il a notamment recommandé de sécuriser les récoltes de céréales déjà collectées en les entreposant dans des espaces de stockage adaptés et à l'abri de l'humidité ainsi que des infiltrations d'eau.

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Les autorités ont également insisté sur l'importance de mettre à l'abri les machines et matériels agricoles, en les éloignant des zones susceptibles d'être inondées ou de connaître des accumulations d'eau. Les éleveurs sont, quant à eux, invités à protéger leur cheptel en le regroupant dans des endroits sûrs.

Le ministère a enfin appelé à prendre les précautions nécessaires pour préserver les cultures et les installations sensibles des effets des vents violents et de la grêle, tout en suivant régulièrement les bulletins météorologiques officiels et les recommandations des autorités compétentes afin de limiter les dégâts potentiels et garantir la sécurité de tous.