Tunisie: Baccalauréat 2026 - Le ministre de l'Éducation clôt la session principale par une visite au centre d'examen d'Oued Ellil

Le ministre de l'Éducation, Noureddine Nouri, a effectué mercredi matin une visite de terrain au centre d'épreuves écrites du baccalauréat ouvert au lycée d'Oued Ellil, à l'occasion de la dernière journée de la session principale du baccalauréat 2026.

Lors de cette visite, le ministre s'est informé des conditions de déroulement des examens et des dispositifs organisationnels et logistiques mis en place pour assurer le bon déroulement des épreuves écrites. Il a également rencontré les équipes pédagogiques et administratives chargées de l'encadrement du centre, en présence du gouverneur de Manouba, Mahmoud Chouaïb, du commissaire régional à l'éducation, Faouzi Marabet, ainsi que de plusieurs responsables éducatifs régionaux et centraux.

Selon un communiqué du ministère, Noureddine Nouri a réaffirmé que le candidat demeure au coeur des préoccupations du système éducatif. Il a souligné l'importance de renforcer l'accompagnement psychologique, sanitaire et pédagogique des élèves, tout en mettant en avant le rôle essentiel des enseignants surveillants et correcteurs dans la réussite de cet examen national.

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Le ministre a également salué la mobilisation et la préparation des différents intervenants présents au centre, notamment les personnels éducatifs, les équipes médicales et paramédicales, les forces de sécurité ainsi que les autorités locales. Il a estimé que cette coordination reflète une prise de conscience collective de l'importance de cette échéance nationale.

Cette visite a par ailleurs permis d'évaluer l'état des infrastructures de l'établissement accueillant les examens et d'identifier ses besoins en matière d'équipements et d'aménagements. Le ministre a manifesté son intérêt pour le renforcement des capacités de l'établissement, notamment à travers des projets d'extension et la création d'espaces sportifs adaptés aux élèves et aux personnels éducatifs.

À l'issue de sa visite au centre d'examen, le ministre s'est rendu au siège du commissariat régional à l'éducation de Manouba, où il a pris connaissance de l'avancement des travaux administratifs et de coordination liés à l'organisation du baccalauréat. Il a également inspecté l'état d'avancement de la deuxième tranche du projet d'extension du siège de la délégation régionale, dont les travaux affichent un progrès notable et devraient permettre d'améliorer les conditions de travail ainsi que les capacités opérationnelles de la structure.