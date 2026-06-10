Tunisie: Ben Arous - Arrestation d'un criminel dangereux faisant l'objet de 33 avis de recherche

10 Juin 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

Fin de cavale pour l'un des fugitifs les plus recherchés de la banlieue sud de Tunis. Après deux mois d'investigations minutieuses, associant travail de renseignement et surveillance de terrain, la sous-direction de la lutte contre la criminalité de la Garde nationale de Ben Arous a réussi un coup de filet majeur en interpellant un individu classé « très dangereux ».

Le suspect faisait l'objet de 33 avis de recherche émis par différentes unités de sécurité et autorités judiciaires. Il est impliqué dans une multitude d'affaires criminelles graves, principalement des vols à main armée, des agressions violentes ainsi que des braquages sous la menace d'armes blanches, perpétrés dans les zones de Mornag et de Ben Arous. Le fugitif s'était également illustré par une violente agression à l'arme blanche contre un agent de sécurité, commise directement à l'intérieur d'un poste de police.

L'opération, qualifiée de qualitative par les forces de l'ordre, s'est accélérée lorsque les unités de la Garde nationale ont réussi à localiser précisément la cachette du suspect. Ce dernier s'était réfugié chez un individu aux antécédents judiciaires notoires.

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Lors de l'assaut, le criminel a tenté de s'opposer aux forces de l'ordre en brandissant un sabre pour essayer de s'enfuir. Les agents ont toutefois maîtrisé l'individu sans déplorer de blessés. Le suspect a été placé en détention et les mesures légales nécessaires ont été engagées à son encontre par le ministère public.

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