Tunisie: « Nazraa El Mostakbal » - Les Scouts Tunisiens s'activent pour reboiser la Tunisie

Face aux défis climatiques, les Scouts Tunisiens s'activent pour planter 100 000 arbres à travers tout le pays. Une armée de jeunes ambassadeurs formés pour protéger nos forêts mettront l'action en oeuvre.

En effet, l'organisation des Scouts Tunisiens passe à l'offensive écologique. Elle vient d'annoncer le coup d'envoi officiel du projet baptisé «Nous plantons l'avenir », (Nazraa El Mostakbal, sic). Il s'agit du tout nouveau projet environnemental des Scouts porteur d'une ambition de taille. L'action tend à mettre en terre cent mille arbres sur une superficie dépassant cent hectares, avec un déploiement stratégique sur l'ensemble des gouvernorats de la République.

Un plan d'action sur trois fronts

Financé par l'Agence de coopération allemande (GIZ) et l'Union européenne, ce programme d'action s'étalera sur une période de 18 mois. L'objectif est d'inverser la tendance et préserver le patrimoine forestier national. L'initiative s'articule autour de trois piliers majeurs. Il s'agit d'abord d'un reboisement de masse à travers l'enracinement de 100 000 plants pour reverdir plus de 100 hectares dans les différentes régions du pays. Le deuxième volet de l'initiative s'articule sur la formation et la montée en compétences.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Et ce, via la formation rigoureuse de 50 cheftaines et chefs scouts, investis de la mission cruciale d'« Ambassadeurs de la protection des forêts ». Quant au troisième axe, il se concentre sur la sensibilisation. Les Scouts cherchent un éveil des consciences à travers le déploiement de plus de 100 campagnes de sensibilisation au coeur des zones urbaines et des établissements scolaires, centrées sur la sauvegarde de l'écosystème et des arbres.

Cultiver la citoyenneté verte

Loin d'être une simple action isolée, ce projet marque l'alignement indéfectible des Scouts Tunisiens sur les stratégies nationales de lutte contre la désertification et le dérèglement climatique. En mobilisant ses troupes, l'organisation s'engage activement à ancrer les valeurs de la citoyenneté environnementale, aussi bien chez les jeunes générations que dans les communautés locales.