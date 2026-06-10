Tunisie: Rendez-vous musical tuniso-portugais - « Entre Fado et Malouf » le 14 juin au Café des Andalous

10 Juin 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

Une soirée artistique ayant pour thème » Entre Fado et Malouf » aura le dimanche 14 juin à 19h30 au Café des Andalous à Testour, à l'initiative de l'association du Festival International de Malouf Testour en partenariat avec le festival portugais Sete Sóis Sete Luas. Le concert est le fruit d'une fusion musicale entre les traditions du Fado portugais et du Malouf tunisien. L'accès à cette soirée est gratuit indiquent les organisateurs.

Les artistes sur scène des deux rives de la méditerranée feront dialoguer le fado et le malouf grâce à une collaboration entre les artistes tunisiens Nada Mahmoud, Hassine Ben Miloud et Mohamed Ali Chebil et les artistes portugais Custódio Castelo et Ana Paula Gonçalves.

Cette soirée s'inscrit dans le cadre des préparatifs de la 60e édition du festival international de Malouf de Testour.

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