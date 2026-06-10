Afrique: Mondial 2026 - Omar Artan, meilleur arbitre africain, refoulé par les États-Unis et privé de Coupe du monde

Quelques jours avant le coup d'envoi de la Coupe du monde 2026, une vive polémique secoue le football international. L'arbitre somalien Omar Abdulkadir Artan, désigné par la FIFA pour officier lors du tournoi, s'est vu refuser l'entrée sur le territoire américain malgré la possession d'un visa valide, compromettant définitivement sa participation à la compétition.

Considéré comme l'un des meilleurs arbitres du continent africain et sacré meilleur arbitre africain de l'année 2025 par la Confédération africaine de football (CAF), Omar Artan devait entrer dans l'histoire en devenant le premier arbitre somalien à diriger des rencontres lors d'une phase finale de Coupe du monde.

Selon les autorités américaines, l'officiel somalien a été déclaré « inadmissible » après des contrôles de sécurité supplémentaires effectués à son arrivée à l'aéroport de Miami. Les services américains de contrôle des frontières ont évoqué des « préoccupations liées aux vérifications de sécurité » sans fournir davantage de précisions publiques.

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La FIFA a confirmé dans un communiqué qu'Artan ne pourrait ni participer au stage de préparation des arbitres organisé à Miami ni officier durant le Mondial 2026, rappelant qu'elle n'intervient pas dans les procédures d'immigration relevant exclusivement des pays hôtes.

Cette décision a provoqué une vague d'indignation en Somalie, où l'arbitre est considéré comme un symbole de réussite et de résilience. Les autorités somaliennes ont tenté, sans succès, d'obtenir un réexamen du dossier. Plusieurs responsables sportifs et observateurs ont dénoncé une mesure portant atteinte à l'esprit universel du sport.

Né à Mogadiscio et inscrit sur les listes de la FIFA depuis 2018, Omar Artan s'est illustré ces dernières années sur les plus grandes scènes africaines. Il a notamment officié lors de la Coupe d'Afrique des nations ainsi que dans plusieurs rencontres de la Ligue des champions de la CAF, devenant l'un des arbitres les plus respectés du continent.

S'exprimant après son retour à Mogadiscio, l'arbitre somalien a déclaré accepter cette situation comme un « destin », tout en regrettant profondément de manquer ce rendez-vous historique. Il a également appelé les jeunes Somaliens à ne pas perdre espoir et à poursuivre leurs ambitions malgré les obstacles rencontrés.

L'affaire relance par ailleurs les inquiétudes concernant les restrictions d'entrée et les difficultés d'obtention de visas qui touchent plusieurs participants au Mondial 2026 coorganisé par les États-Unis, le Canada et le Mexique. Plusieurs joueurs, officiels et supporters issus de pays soumis à des contrôles renforcés ont déjà signalé des complications administratives à l'approche du tournoi.