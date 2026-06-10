Tunisie: Mandat de dépôt contre le journaliste Zied El Heni et 4 autres accusés

La Chambre d'accusation près la Cour d'appel de Tunis a émis, mardi, des mandats de dépôt à l'encontre de cinq accusés, dont le journaliste Zied El Heni, ancien membre du conseil municipal de Carthage, ainsi que l'ancien président de la délégation spéciale de la municipalité, Ezzedine Bechaouech, et son adjoint Mohamed Ali Hammami.

Les personnes concernées sont accusées d' « abus de pouvoir par un agent public ou assimilé en vue d'obtenir un avantage indu pour lui-même ou pour autrui, au détriment de l'administration, ainsi que la participation à ces actes », apprend-on d'une source citée par l'agence TAP.

D'après la même source, les faits reprochés remontent à la période durant laquelle les trois responsables assuraient la gestion des affaires de la municipalité de Carthage dans le cadre de délégations spéciales, à la suite d'une vacance à la tête de la municipalité et au sein du conseil municipal. Ils sont soupçonnés d'avoir accéléré les procédures de cession d'un terrain appartenant à la municipalité à un prix jugé inférieur à sa valeur réelle.

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Il ressort des investigations que la vente aurait été réalisée sans recourir à l'expertise des services compétents relevant de l'administration des domaines de l'État, ce qui aurait causé un préjudice financier à la municipalité en raison de l'écart important entre le prix figurant dans l'acte de cession et la valeur réelle du bien telle qu'évaluée par les experts désignés dans le cadre de l'enquête.

La source judiciaire a également indiqué que les mandats de dépôt ont été exécutés par une unité sécuritaire compétente.

Rappelons que Zied El Heni est déjà détenu dans le cadre d'une autre affaire dans laquelle il a été condamné en première instance à une peine d'un an de prison pour des faits qualifiés d'atteinte à autrui via les réseaux de communication.