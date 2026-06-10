Tunisie: À l'institut Salah Azaïez, la fresque « Main dans la main » érige l'art en symbole d'espoir face à la maladie

10 Juin 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

Une nouvelle oeuvre murale intitulée « Main dans la main » vient d'être inaugurée au sein de l'institut Salah Azaïez à Tunis.

Pensée comme un message de résilience et de réconfort face à l'épreuve de la maladie, cette fresque explore la symbolique de la main sous toutes ses facettes, de celle qui accompagne la douleur à celle qui apaise. Au-delà de la souffrance, l'oeuvre met en lumière le soulagement psychologique et la force générés par la présence des proches, qu'il s'agisse d'un parent, d'un membre de la fratrie ou d'un ami.

Pour les initiateurs du projet, cette réalisation transcende la simple démarche esthétique pour devenir un vecteur d'espoir et un symbole de guérison, rappelant que la solidarité collective demeure une composante essentielle du parcours de soin.

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La concrétisation de cette action artistique et citoyenne a reposé sur une étroite synergie entre plusieurs acteurs culturels et institutionnels. Le projet a notamment bénéficié de l'appui de l'Institut Français de Tunisie, représenté par Madame Hélène Ferrer, ainsi que de l'engagement de la direction de l'institut Salah Azaïz.Le ministère de la Santé a apporté son approbation officielle et sa coopération pour la réalisation de cette oeuvre en milieu hospitalier.

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