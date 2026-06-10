Sénégal: Municipales 2027 à Gandiaye - Serigne Ahmadou Sène se jette dans la bataille municipale et promet une rupture fondée sur l'expertise

La bataille pour la mairie de Gandiaye s'annonce déjà animée à l'horizon des élections municipales de 2027. Conseiller municipal et cadre de l'administration publique, Serigne Ahmadou Sène a officiellement déclaré sa candidature, affichant l'ambition de conduire la commune vers une nouvelle étape de son développement sous la bannière de son mouvement : « Gandiaye Émergent : l'expertise au timon, les valeurs au cœur ».

Dans une déclaration publiée sur les réseaux sociaux, mercredi 10 juin, le candidat a tenu à présenter sa démarche comme un engagement au service exclusif des populations. « Cette candidature n'est pas le fruit d'une ambition personnelle, mais l'aboutissement d'un parcours de vie entièrement dédié au service de la communauté », a-t-il affirmé devant les citoyens, les notabilités coutumières et religieuses de la commune.

Originaire de Gandiaye, Serigne Ahmadou Sène revendique un ancrage local forgé au contact des réalités quotidiennes de ses concitoyens. « J'ai partagé vos joies, j'ai compris vos peines, et j'ai mesuré, au fil des années, l'immense potentiel qui sommeille en notre terroir, mais aussi les urgences qui freinent notre marche vers le progrès », a-t-il déclaré, présentant sa candidature comme une réponse aux attentes exprimées par les populations.

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Le prétendant à la mairie met en avant un parcours académique particulièrement étoffé. Titulaire d'un baccalauréat obtenu au lycée Samba Dione de Gandiaye, il a poursuivi des études supérieures à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar où il a décroché une licence en droit des affaires, un master en droit de l'homme, actions humanitaires, mines et énergies, ainsi qu'un MBA en gestion des entreprises. Son cursus a également été enrichi par une formation en sciences politiques dans le cadre d'un programme d'échanges à Sciences Po Paris. Il prépare actuellement un doctorat en droit privé général.

Sur le plan professionnel, Serigne Ahmadou Sène a occupé plusieurs fonctions dans les secteurs de l'éducation et de l'administration avant d'être nommé chef du Service de l'administration du personnel et de la paie au CROUS de Diamniadio. Une expérience qu'il considère comme un atout pour la gestion des affaires locales. « La maîtrise de la gestion publique, la rigueur budgétaire et le sens de l'État sont des exigences que je pratique au quotidien », soutient-il.

Son engagement associatif constitue également l'un des piliers de son discours politique. Ancien président de l'Amicale des Élèves et Étudiants Ressortissants de Gandiaye (AMEERGA), puis double président de l'Amicale des Étudiants de la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques de l'UCAD, il affirme avoir construit son leadership dans le mouvement étudiant. « Ces responsabilités m'ont appris l'écoute, le plaidoyer et la gestion des aspirations d'une jeunesse exigeante et dynamique », rappelle-t-il.

À travers cette candidature, Serigne Ahmadou Sène entend placer au cœur de son futur programme la jeunesse, l'éducation, l'emploi, la santé, l'action sociale et le développement territorial. Tout en annonçant la présentation prochaine d'un projet détaillé élaboré avec ses équipes, il se veut porteur d'« une vision nouvelle pour une commune forte, ambitieuse et prospère ».

À moins de deux ans de l'échéance municipale, cette entrée en lice marque l'ouverture d'une nouvelle séquence politique à Gandiaye. Avec un profil mêlant expertise académique, expérience administrative et engagement communautaire, Serigne Ahmadou Sène espère désormais convaincre les électeurs que le temps est venu de confier les destinées de la commune à une nouvelle génération de dirigeants.