Sénégal: Lutte/Bain mystique avec des chatons - Reug Reug suspendu six mois dont trois mois ferme

La Fédération Sénégalaise de Lutte (FSL) a infligé des sanctions à l'endroit du lutteur Reug Reug après la diffusion des images de son bain mystique avec des chatons ce dimanche lors de son combat face à Boy Niang 2. Dans un communiqué, l'instance fédérale a réaffirmer sa volonté de préserver l'image de la lutte sénégalaise et a prononcé une suspension de six mois à l'encontre du lutteur de Thiaroye sur mer, dont trois mois ferme et trois mois avec sursis. Elle a également ordonné la rétention de 10 % du reliquat des sommes qui lui sont dues.

La Fédération sénégalaise de lutte a prononcé des sanctions contre le lutteur de Reug Reug au lendemain de son combat remporté ce 7 juin 2026 contre Boy Niang 2. Le lutteur de Thiaroye sur mer a soulevé la polémique après la large diffusion d'images lors sa préparation mystique avant combat.

On peut voir la présence de deux chatons utilisés dans le bain mystique. Cette scène relayée le lendemain à travers les médias a ainsi fini de susciter l'émoi et choqué et fait réagir des organisations de défense des animaux

Après examen du dossier, la FSL a pris en compte la reconnaissance des faits par le lutteur et les excuses publiques qu'il a adressées au peuple sénégalais.

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"Préserver l'image de la lutte sénégalaise"

Soucieuse de préserver les valeurs qui fondent la lutte sénégalaise, notamment le respect, la responsabilité, la discipline et l'exemplarité, la Fédération a rappelé qu'aucun comportement susceptible de ternir l'image de ce sport ne saurait être toléré. À l'issue de la procédure disciplinaire engagée, le Bureau exécutif a émis un suspension de six mois à Reug Reug, dont trois mois fermes et trois mois avec sursis. La Fédération a également ordonné la rétention de 10 % du reliquat des sommes qui lui sont dues.

Selon la FSL, ces mesures visent à que faire "respecter les règles, de préserver l'intégrité de la discipline et de rappeler à tous les acteurs de l'arène leurs responsabilités envers le public.

L'instance dirigée par Ibrahima Sène a par ailleurs réaffirmé son attachement au respect de la législation, à la protection du bien-être animal ainsi qu'aux principes éthiques qui encadrent la pratique de la lutte sénégalaise.

Elle invite les lutteurs, écuries, managers et accompagnateurs à adopter des comportements responsables afin de préserver le rayonnement de ce sport emblématique. Elle n'a pas manqué de saluer la vigilance des Sénégalaises et des Sénégalais ainsi que leur engagement en faveur des valeurs qui doivent guider la lutte, tout en réaffirmant sa volonté de promouvoir une discipline exemplaire et respectueuse des lois.