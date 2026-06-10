Sénégal: Un parlementaire appelle la jeunesse à davantage s'ouvrir à l'entreprenariat vert

Dakar — Le président de la commission écologie et développement durable de l'Assemblée nationale, Ousmane Ciss, a appelé, mardi, à Dakar, les couches les plus jeunes de la population à se saisir des opportunités offertes par l'ouverture à l'entreprenariat vert pour transformer les vulnérabilités liées aux changements climatiques en opportunité économique.

"Vous êtes la génération qui possède la vitalité, l'audace et l'esprit d'innovation nécessaires pour transformer ces vulnérabilités liées aux changements climatiques en opportunité historique et économique pour le continent", a-t-il déclaré en s'adressant aux jeunes.

M. Ciss s'exprimait lors du forum "Coastal Futures : initiative Jeunesse pour la résilience climatique côtière et l'entreprenariat vert en Afrique de l'Ouest", organisé par le ministère de l'Environnement et de la Transition écologique, de concert avec le "Linguère Climate Club".

Cette rencontre a pour objectif de sensibiliser le public sur les enjeux environnementaux pour générer des résultats "durables, repliables" à l'échelle des individus, des communautés et des cadres de gouvernance climatique et régionaux.

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"L'adaptation au climat n'est pas une simple contrainte, c'est un moteur de croissance. L'entrepreneuriat vert est la clé de voûte de cette transformation. En Afrique de l'Ouest, les opportunités sont immenses pour celles et ceux qui sauront innover", a relevé le parlementaire.

Pour Ousmane Ciss, les jeunes doivent être dotés de moyens suffisants pour s'engager dans les chantiers de l'économie bleue, de la pêche durable, de la reforestation de la mangrove, de la restauration des zones humides et de l'agro-technologie "pour garantir notre souveraineté alimentaire face aux aléas climatiques".

"Nous devons développer des financements adaptés, accessibles et flexibles. Il est impératif de soutenir les incubateurs d'entreprises vertes et de faciliter l'accès aux micro-crédits climatiques aux jeunes porteurs de projets, en particulier les jeunes femmes qui sont souvent au coeur des initiatives communautaires", a-t-il estimé.

M. Ciss a enfin plaidé pour l'intégration de l'éducation au changement climatique dans les systèmes éducatifs, la création de fonds d'équipement aux emplois verts et la valorisation des déchets pour créer des produits éco-responsables et générateurs d'emplois locaux.