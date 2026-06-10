Afrique: Les entreprises sénégalaises et tunisiennes appelées à renforcer leur partenariat dans le cadre de la ZLECAF

Dakar — La Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Dakar (CCIAD), Abdoulaye Sow, a invité, mercredi, les acteurs économiques sénégalais et tunisiens à renforcer leur partenariat et leurs échanges commerciaux, afin de tirer pleinement profit des opportunités offertes par la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF) et de contribuer à l'intégration économique du continent.

S'exprimant à l'ouverture du Forum d'affaires et des rencontres B2B Tunisie-Sénégal, organisé par la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Dakar (CCIAD), il a salué cette initiative portée par l'ambassade de Tunisie au Sénégal et destinée à rapprocher les milieux d'affaires des deux pays.

"Le commerce intra-africain constitue l'un des leviers essentiels du développement de notre continent. La ZLECAf que nos Etats ont ratifiée ouvre des horizons immenses pour nos entreprises", a souligné Abdoulaye Sow.

Selon lui, ces rencontres B to B s'inscrivent précisément dans cette dynamique permettant de tisser, entre opérateurs économiques tunisiens et sénégalais, des relations d'affaires durables pouvant contribuer à l'émergence d'un tissu économique africain intégré et compétitif.

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"La Tunisie et le Sénégal entretiennent des relations d'amitié séculaires fondées sur des valeurs partagées et une vision commune du développement", a-t-il déclaré, estimant que les rencontres B2B doivent permettre de transformer ces relations en opportunités économiques concrètes offrant également la possibilité aux acteurs sénégalais de nouer des partenariats avec ceux de la Tunisie.

Cette rencontre permet également aux acteurs sénégalais de nouer des "partenariats stratégiques" avec des entreprises expérimentées et reconnues sur les marchés internationaux, selon Abdoulaye Sow.

La délégation tunisienne participant à ce forum comprend une douzaine d'entreprises évoluant notamment dans l'agroalimentaire, les intrants agricoles, les emballages en verre et le conseil à l'export.

L'ambassadeur de la Tunisie au Sénégal, Rachid Saidani, souligne que le Sénégal représente une part significative des exportations tunisiennes vers l'Afrique de l'Ouest, avec un volume estimé à plusieurs dizaines de milliards de francs CFA.

"Notre rencontre d'aujourd'hui est l'expression concrète d'une amitié historique, d'une coopération fraternelle entre la Tunisie et le Sénégal et d'une volonté commune de bâtir des passerelles de prospérité, d'innovation et de développement dans le cadre d'une coopération Sud-Sud à laquelle nos deux pays demeurent profondément attachés", a indiqué le diplomate.

Pour lui, le marché sénégalais, de par son dynamisme, son ouverture et sa pleine croissance, "offre de nouvelles perspectives aux entreprises tunisiennes, notamment dans l'agroalimentaire, l'emballage, les équipements agricoles, les intrants pour l'industrie alimentaire, la transformation, le conditionnement et les solutions logistiques liées aux chaînes de valeur agricoles et industrielles".

Le chef de la délégation tunisienne, chef Riadh Azalez, a insisté sur la nécessité d'accélérer l'intégration économique du continent à travers des investissements croisés et le développement de chaînes de valeur africaines.

"L'avenir de la croissance africaine dépendra largement de notre capacité à commercer davantage entre nous, à investir ensemble et à construire des chaînes de valeur africaines créatrices d'emplois, de richesses et de prospérité partagée", a-t-il déclaré.

Comparant la situation africaine à celle de l'Union européenne, il a relevé que près de 60 % des échanges commerciaux européens sont réalisés entre États membres, contre seulement 15 à 20 % pour le commerce intra-africain.

A ses yeux, cette situation contraste avec les immenses potentialités du continent, qui compte près de 1,5 milliard d'habitants et qui devrait dépasser les deux milliards d'ici à 2050.

Le responsable tunisien a toutefois estimé que les accords commerciaux et les cadres institutionnels de la ZLECAF ne suffisent pas, à eux seuls, à concrétiser l'intégration économique africaine.

"Ce sont les entrepreneurs, les industriels, les exportateurs et les investisseurs qui donnent vie à cette ambition continentale", a-t-il soutenu, soulignant que chaque partenariat conclu entre entreprises africaines contribue à la construction d'une souveraineté économique collective.

Il a fait observer que l'avenir économique de l'Afrique se construira aussi à travers ce que les pays du continent seront capable de produire, d'échanger et de développer ensemble.

Selon le vice-président de la Confédération nationale des employeurs du Sénégal (CNES), Mouhamed Abdallahi Seck, la présence d'une importante délégation tunisienne à ce forum témoigne de la volonté commune du Sénégal et de la Tunisie de développer davantage les échanges commerciaux, les investissements et les partenariats entre les entreprises des deux pays.

"Nous sommes convaincus que les rencontres B2B prévues dans le cadre de ce forum permettront de faire émerger des partenariats concrets dans plusieurs secteurs d'intérêt commun. Nos économies disposent de nombreux atouts et présentent de fortes complémentarités qu'il nous appartient de mieux valoriser. Ensemble, nous pouvons construire des collaborations porteuses de croissance, d'innovation et de création d'emplois", a-t-il dit.