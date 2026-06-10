Cote d'Ivoire: Renouvellement des instances de l'Unjci - Le Repprelci félicite Marie-Laure N'Goran

Pour son élection à la tête de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire (Unjci), Marie Laure N'Goran a reçu les félicitations du Réseau des professionnels de la presse en ligne de Côte d'Ivoire (Repprelci). Ci-joint le message.

Le Réseau des Professionnels de la Presse en Ligne de Côte d'Ivoire (Repprelci) adresse ses chaleureuses félicitations à Madame Marie-Laure N'Goran pour son élection à la présidence de l'Union Nationale des Journalistes de Côte d'Ivoire (Unjci), à l'issue du 12e Congrès électif tenu les 6 et 7 juin 2026 à Abidjan. Le Repprelci salue la mobilisation des journalistes ivoiriens ainsi que le climat globalement apaisé dans lequel s'est déroulé ce scrutin.

Le Repprelci forme le vœu que ce nouveau mandat soit placé sous le signe du rassemblement, du dialogue et du renforcement de la solidarité au sein de la grande famille des journalistes de Côte d'Ivoire. Le Repprelci, principale faîtière des acteurs des médias numériques de Côte d'Ivoire, réaffirme sa disponibilité à travailler avec la nouvelle équipe dirigeante de l'Unjci pour relever les défis de la profession et contribuer au développement d'une presse libre, responsable et économiquement viable.