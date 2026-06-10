Sénégal: Thiès - Une étude met en exergue les problèmes d'accès au financement chez les femmes et les jeunes

Thiès — Une étude conduite par le Projet de renforcement, de structuration et de mise en réseau des organisations de la société civile (PREMISO) dans la région de Thiès (ouest) a mis en exergue les difficultés rencontrées par les femmes et les jeunes dans l'accès au financement, soulignant que seuls 7,7 % des personnes interrogées à ce sujet ont réellement accès au crédit, même si plus de 50 % d'entre elles ont connaissance des dispositifs financiers existants, a appris l'APS du coordonnateur dudit projet.

Selon Baboucar Coly, l'étude révèle que "7,7 % de jeunes et de femmes interrogés ont réellement accès aux financements, malgré le fait que plus de 50 % d'entre eux ont connaissance des dispositifs financiers existants".

Il ne précise toutefois pas le nombre de personnes interrogées dans le cadre de cette étude menée en prélude à un forum communautaire sur l'économie sociale solidaire (ESS).

"C'est une initiative qui rentre dans le cadre du projet PREMISO qui accompagne les organisations de la société civile, notamment les associations mais également les GIE pour les structurer et faciliter leur développement", a expliqué Baboucar Coly, lors d'un forum communautaire sur l'ESS, organisé mardi à la gouvernance de Thiès.

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Selon lui, ce forum est une occasion pour diagnostiquer les difficultés notées dans le secteur de l'ESS et de faire des propositions.

Les difficultés identifiées par l'étude sont liées à la "faiblesse de la couverture sociale et de la sécurité sociale", mais aussi à des contraintes en termes d'accès à des services de santé, entre autres.

L'étude relève que des dispositifs de financement existent certes, mais ne sont pas "pas forcément adaptés aux acteurs" évoluant dans le secteur de l'Économie sociale et solidaire.

Le forum avait pour objectif de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des jeunes et des femmes, à travers la formulation de mesures concrètes de plaidoyer en faveur de l'ESS, a-t-il indiqué.

"Il s'agit, pour nous, d'arriver à faire trois propositions de mesures de plaidoyer qui seront ensuite soumises aux décideurs, pour aboutir à l'amélioration des conditions d'accès au financement et aux services sociaux de base en direction des jeunes et des femmes", a ajouté M. Coly.