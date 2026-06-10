Sénégal: Dioffndé Dally - Un mort et 18 blessés dans une collision entre un bus et un minicar

10 Juin 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dioffndé Dially (Podor) — Un mort et 18 blessés ont été enregistrés dans une collision entre un bus de transport en commun et un minicar communément appelé "Cheikhou Chérifou", tôt mercredi matin, à hauteur de Dioffndé Dially, un village du département de Podor (nord), a-t-on appris de plusieurs témoins.

Six des 18 blessés se trouvent dans un état grave, selon les mêmes témoins.

L'accident est survenu vers 5 h 30, sur la Route nationale numéro 2 (RN2), à hauteur de Dioffndé Dially, un village de la commune de Ndiayène Pendao, dans le département de Podor (nord), selon des témoins.

La victime décédée est l'apprenti du bus, selon les mêmes sources.

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D'après les témoins, le bus, qui venait de Dakar, tentait de dépasser un camion circulant dans le même sens lorsqu'il est entré en collision avec le minicar en provenance de Ndioum et roulant en sens inverse.

Alertés, les secours se sont rapidement rendus sur les lieux pour prendre en charge les victimes.

Les 18 blessés, dont six dans un état grave, ont été évacués vers l'hôpital de Ndioum pour y recevoir les soins nécessaires.

Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances de cet accident.

Lire l'article original sur APS.

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