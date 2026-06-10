Afrique: Claude Le Roy nouvel entraîneur du Congo, Omar Daf adjoint

Dakar — Le technicien français Claude Le Roy fait son retour à la tête des Diables Rouges du Congo, onze ans après son premier passage à la tête de cette équipe qu'il avait coachée entre 2013 et 2015), a-t-on appris auprès de la Fédération congolaise de football (FCF).

Agé de 78 ans, l'ancien sélectionneur du Cameroun, du Sénégal, de la République démocratique du Congo (RDC), du Ghana et du Togo va reprendre du service cinq ans après son dernier poste de sélectionneur.

Son contrat court jusqu'à la prochaine Coupe d'Afrique des nations (CAN) prévue à l'été 2027 en Tanzanie, au Kenya et en Ouganda.

Grand connaisseur du football africain, Claude Le Roy aura comme adjoint l'ancien entraîneur de Sochaux et d'Amiens Omar Daf.

Daf, pensionnaire de la tanière des Lions du Sénégal dans les années 2000, va aider Claude Le Roy à permettre aux Diables Rouges de retrouver la CAN, une compétition à laquelle cette sélection n'a plus participé depuis 2015.

Le Congo est logé dans le groupe G des éliminatoires de la CAN 2017, en compagnie du Cameroun, des Comores et de la Namibie