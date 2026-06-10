Sénégal: Bakel - 3 224 candidats enregistrés pour le CFEE

Bakel — Au total, 3 224 candidats ont été enregistrés à Bakel (est) pour l'examen du Certificat de fin d'études élémentaires (CFEE), a-t-on appris de l'inspection de l'éducation et de la formation (IEF) de cette localité de la région de Tambacounda.

"Cette année, l'inspection de l'éducation et de la formation (IEF) de Bakel compte 3 224 candidats au CFEE. Il s'agit de 1 811 filles et 1 413 garçons", a fait savoir Djiby Ba, chargé du bureau des examens et concours à l'IEF de Bakel.

L'examen du CFEE est prévu les 17 et 18 juin sur toute l'étendue du territoire national.

Dans cet effectif, figure une école franco arabe (EFA) avec 15 candidats dont 8 filles et 7 garçons.

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Les candidats seront répartis dans 29, contre 30 lors de l'année dernière. Le centre de Moudéry 2 ne comptait "pas assez de candidats, on a jugé nécessaire cette année de les réunir en un seul centre qui est celui de Moudéry 1", a-t-il révélé.

En plus de l'entrée en sixième, Djiby Ba salue dans les réformes introduites cette année une autre "innovation majeure" qui devrait, à ses yeux, permettre aux élèves d'être édifiés à temps et de passer des vacances plus tranquilles.

"Avant, c'était seulement l'administration qui se faisait au niveau des centres d'examens et les copies sont envoyées à l'IEF pour ensuite créer d'autres centres de correction", de sorte que "les résultats ne sortaient qu'un à deux mois après. Mais cette année, tout se fait dans un intervalle de 10 jours et au niveau des centres", a-t-il rappelé.