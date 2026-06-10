Soudan: Le Premier Ministre rend une visite au professeur Ali Shumo

10 Juin 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le Premier Ministre, Dr Kamil Idris, a rendu une visite amicale mardi au professeur Ali Shumo, personnalité médiatique à son domicile à Khartoum nord, suite à son retour au pays.

Il était accompagné du conseiller du Premier ministre, Nizar Abdalla Mohamed, du ministre des Mines, Nour Al-Daim Taha, et du ministre de l'Éducation nationale, Dr Al-Tohami Al-Zein Hajar.

Cette visite se fait dans le cadre du souci du gouvernement de l'espoir à honorer les personnalités nationales ayant apporté une contribution distinguée à la nation et à la société,

Le Premier ministre a accueilli favorablement le retour au pays du professeur Ali Shumo, saluant son patriotisme reconnu et sa contribution remarquable à la promotion et au développement de l'action médiatique au Soudan.

De son côté, le professeur Shumo a exprimé sa joie de de la visite du Premier ministre et la délégation qui l'accompagnait, soulignant l'impact positif de la visite a cet égard.

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