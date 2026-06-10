Afrique: Mondial 2026 - Le Sénégal boucle sa préparation par un nul blanc contre l'Arabie Saoudite

Dakar — L'équipe nationale de football du Sénégal a fait match nul vierge contre l'Arabie Saoudite à San Antonio aux Etats-Unis, bouclant ainsi la phase de préparation de la Coupe du monde 2026 qui débute dans 24 heures au Mexique, aux Etats-Unis et au Canada.

Pour ce match amical international, Pape Thiaw a misé sur un onze de départ légèrement remanié, surtout dans l'entrejeu et au niveau du secteur offensif. Edouard Mendy, meilleur gardien de la Saudi Pro League, est resté sur la belle dynamique de sa saison en réussissant un clean-sheet. Il a été entouré par la paire axiale Mamadou Sarr et Moussa Niakhaté. Le choix de Krépin Diatta et d'El Hadji Malick Diouf dans les côtés donne une idée de l'assise défensive que Thiaw mettra en place lundi prochain contre la France pour le match inaugural des Lions.

Au milieu de terrain Pathé Ciss semble confirmer son changement de statut avec une prestation correcte aux côtés de Lamine Camara et de Habib Diarra. Au niveau du secteur offensif Sadio Mané, capitaine du jour, s'est chargé, avec Illiman Ndiaye, d'alimenter un Chérif Ndiaye peu inspiré à la pointe de l'attaque. Les Lions ont montré un bien meilleur visage en seconde période à la faveur des nombreux changements effectués par Pape Thiaw.

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Les entrants Pape Matar Sarr et Ismaila Sarr ont apporté du mordant au secteur offensif, permettant notamment à Nicolas Jackson d'effleurer la barre transversale adverse, avant d'être exclu pour un cumul de cartons jaunes. Mais cette infériorité numérique a été largement compensée par la prise d'initiatives d'Ibrahim Mbaye qui a multiplié les assauts dans les camps adverses, sans réussir à trouver la faille. Le capitaine Kalidou Koulibaly et le métronome Idrissa Gana Gueye, qui n'ont pas joué en club depuis longtemps, sont entrés en fin de match, suscitant un espoir sur leur état de forme à cinq jours de l'entrée en matière contre la France.

Les hommes de Pape Thiaw bouclent ainsi deux matchs préparatoires avec un bilan d'une défaite contre les Etats-Unis d'Amérique (2-3) et un match nul (0-0) contre l'Arabie Saoudite. Les Lions sont logés dans la même poule que la France, la Norvège et l'Irak. Le Sénégal entame la compétition en affrontant la France, le 16 juin, au stade de New York, avant de défier la Norvège, le 23 juin, au stade MetLife du New Jersey. Les protégés de Pape Thiaw vont boucler la phase de poules en rencontrant l'Irak, le 26 juin, au stade de Toronto. La Coupe du monde 2026 se déroule aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada, du 11 juin au 19 juillet.