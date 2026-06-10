Sénégal: Alpha Thiam place la Culture, l'Artisanat et le Tourisme au coeur de la souveraineté nationale

Diamniadio — Le nouveau ministre de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme, Alpha Thiam, a affirmé mardi que la culture constitue le "premier étage de la fusée de la souveraineté", promettant de faire de son département un levier majeur de transformation économique, de rayonnement international et de création d'emplois.

"Notre pays a une identité culturelle forte. Cette identité culturelle est le premier étage de la fusée lorsque nous parlons de souveraineté", a-t-il déclaré lors de la cérémonie de passation de service avec son prédécesseur Amadou Bâ. La cérémonie s'est tenue à la sphère ministérielle Habib Thiam de Diamniadio, en présence de responsables administratifs, d'acteurs culturels, d'artisans, d'opérateurs touristiques et de plusieurs personnalités.

A cette occasion, le nouveau ministre a souligné son attachement à la valorisation du patrimoine culturel sénégalais et à la territorialisation des politiques publiques dans les secteurs relevant de son département. Alpha Thiam a insisté sur la complémentarité entre la culture, le tourisme et l'artisanat, qu'il considère comme un "gisement de croissance encore insuffisamment exploité". Selon lui, "chaque événement culturel doit devenir une opportunité touristique, chaque destination touristique une vitrine culturelle et chaque produit artisanal un ambassadeur du Sénégal".

"Notre ambition est claire : faire du Sénégal une puissance africaine et internationale en matière de tourisme, d'industries culturelles et créatives et d'artisanat, en étant compétitif, innovant et créateur d'emplois durables", a-t-il affirmé. Le nouveau ministre a annoncé une méthode de travail fondée sur quatre principes à savoir : "écouter, co-construire, agir et évaluer", invitant l'ensemble des acteurs du secteur à s'engager dans une dynamique collective pour accélérer les transformations attendues.

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Évoquant les Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, il a estimé que cet événement constituera une vitrine mondiale pour le Sénégal et devra permettre de mettre en lumière la richesse du patrimoine culturel national, l'excellence du savoir-faire artisanal et la capacité d'accueil du pays. ' 'Lorsque le monde regardera le Sénégal, il devra découvrir un pays fier de ses racines, confiant dans son avenir et ouvert sur le monde", a-t-il soutenu.

Alpha Thiam a également appelé à une "mobilisation générale" des artistes, créateurs, artisans, opérateurs touristiques, collectivités territoriales, partenaires techniques et financiers, ainsi que de la diaspora, pour faire de la culture, de l'artisanat et du tourisme des piliers de la mise en oeuvre de la Vision Sénégal 2050. Prenant la parole auparavant, le ministre sortant Amadou Bâ a rappelé les nombreux défis auxquels reste confronté le secteur, tout en plaidant pour la poursuite des réformes engagées.

Il a notamment évoqué la faiblesse des ressources budgétaires allouées au département, l'insuffisance des infrastructures culturelles, la situation difficile des villages artisanaux et les contre-performances enregistrées dans le secteur touristique au cours des dernières décennies. "Nous avons hérité d'un ministère avec l'un des budgets les plus faibles de l'État", a-t-il indiqué, relevant que les secteurs de la culture, de l'artisanat et du tourisme disposent pourtant d'un fort potentiel de création de richesses, d'emplois et de rayonnement international.

Amadou Bâ a cité parmi les chantiers prioritaires les recommandations issues des États généraux de la culture, de l'artisanat et du tourisme, la préparation des JOJ Dakar 2026, la Biennale de Dakar ainsi que la relance des centres culturels régionaux. S'adressant à son successeur, il a qualifié la culture de "ministère de souveraineté", estimant que la reconquête de la souveraineté culturelle du Sénégal passe par des investissements plus importants dans les infrastructures, les industries culturelles et la promotion du patrimoine national.

Le ministre sortant a également mis en avant les efforts entrepris pour doter le département de nouveaux locaux à Diamniadio et promouvoir le mobilier national dans les espaces administratifs du ministère, dans une logique de valorisation du savoir-faire artisanal sénégalais. Au terme de la cérémonie, Alpha Thiam a pris l'engagement de servir "avec loyauté", d"'écouter avec empathie", d"'agir avec méthode" et de "rendre compte avec transparence", réaffirmant sa volonté de faire des patrimoines, des talents et des terroirs sénégalais les moteurs de la transformation du pays.