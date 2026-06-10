Sénégal: Mame Coumba Diop promet d'accélérer les réformes en faveur des artistes et des industries créatives

Diamniadio — La nouvelle ministre auprès du ministre de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme, chargée de la Culture, des Industries créatives et du Patrimoine historique, Mame Coumba Diop, a promis, mardi, d'accélérer les réformes visant à améliorer les conditions de vie des artistes et à renforcer le développement des industries culturelles et créatives.

S'exprimant lors de la cérémonie de passation de service avec son prédécesseur, Bacary Sarr, à la sphère ministérielle Habib Thiam de Diamniadio, elle a assuré vouloir inscrire son action dans une dynamique de "continuité, d'accélération et d'efficacité". "La première des urgences demeure l'amélioration structurelle des conditions de vie et de travail des artistes et des professionnels de la culture", a-t-elle déclaré, annonçant comme priorités la mise en œuvre "effective" du statut de l'artiste et l'opérationnalisation du mécanisme de la copie privée".

Mme Diop a également souligné la nécessité de "moderniser le cadre juridique" régissant les industries culturelles et créatives pour l'adapter aux "mutations du numérique" et "mieux protéger les droits des créateurs". Elle a, par ailleurs, réaffirmé son engagement à poursuivre les concertations engagées dans le cadre des États généraux de la culture, tout en renforçant la valorisation du patrimoine historique et des expressions culturelles locales.

La nouvelle ministre a aussi annoncé le déploiement d'une "diplomatie culturelle" destinée à accroître le rayonnement international du Sénégal à travers la promotion de ses artistes et de ses industries créatives. Rendant hommage à son prédécesseur, elle a salué les acquis enregistrés sous sa direction, assurant qu'ils seront "préservés et consolidés".

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