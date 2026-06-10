Cote d'Ivoire: Clôture des 55 ans de la Lonaci - Dramane Coulibaly au contact des acteurs de terrain pour renforcer la proximité

La Lonaci poursuit son engagement auprès de ses collaborateurs, concessionnaires, distributeurs et de ses millions de joueurs à travers le pays.

Le Directeur général de la Lonaci, Dramane Coulibaly, accompagné des membres du Comité de Direction et de chefs de service, a entamé ce mardi 10 juin une tournée de proximité dans plusieurs communes du District autonome d'Abidjan, notamment Abobo, Yopougon et Koumassi.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la clôture des festivités marquant le 55e anniversaire de l'entreprise. Elle traduit la volonté de la Direction générale de rester à l'écoute des acteurs qui contribuent chaque jour au rayonnement de la Lonaci et au déploiement de ses activités sur le terrain.

La première étape de cette tournée s'est effectué à Abobo, le Directeur général a échangé avec les acteurs de terrain afin de recueillir leurs préoccupations, leurs suggestions et leurs attentes. Une démarche qui vise à améliorer les conditions d'exploitation des points de vente, renforcer la qualité du service et offrir une meilleure expérience aux joueurs et partenaires.

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« Nous sommes en plein dans les activités marquant les deux mois de célébration de notre 55e anniversaire. Après le dîner-gala organisé le week-end dernier à l'Hôtel Ivoire, les équipes et moi-même avons décidé de faire le tour de nos agences, de nos points de vente et des points de vente relais », a expliqué Dramane Coulibaly.

Pour le Directeur général, cette tournée constitue une occasion de mieux comprendre les réalités du terrain, notamment celles des points de vente relais gérés par des concessionnaires privés. Ces derniers représentent, selon lui, un maillon essentiel du dispositif commercial de la Lonaci.

« Les points de vente relais dédiés nous permettent de toucher du doigt les problèmes réels. Ils appartiennent à des concessionnaires privés qui emploient également des vendeurs. C'est l'une des illustrations de la contribution de la LONACI à la création d'emplois indirects », a-t-il souligné.

Au cours des échanges, Dramane Coulibaly s'est également réjoui des conditions d'accueil et de sécurité observées dans les différents points visités. Il a salué l'engagement des collaborateurs mobilisés sur le terrain et insisté sur l'importance d'offrir un cadre adapté aux joueurs.

« Les joueurs consentent un effort financier pour participer à nos jeux, il est donc important qu'ils soient bien accueillis et qu'ils évoluent dans des espaces sécurisés », a-t-il indiqué.

Cette tournée a également permis au Directeur général de visiter les agences Lonaci implantées dans les communes concernées et d'adresser un message de reconnaissance aux collaborateurs qui participent chaque jour au développement de l'entreprise.

S'adressant aux joueurs, Dramane Coulibaly a exprimé la gratitude de la Lonaci pour leur fidélité et leur attachement aux différents produits de l'entreprise.

« Le message que nous avons fait passer est d'abord un message de gratitude pour leur constance et leur fidélité à nos jeux. Nous les remercions pour les efforts qu'ils consentent chaque jour pour nous accompagner », a-t-il déclaré.

Ces échanges directs ont permis à la Direction générale de mieux cerner les réalités vécues par les acteurs du réseau, de recueillir leurs préoccupations et d'identifier les pistes d'amélioration pour renforcer la qualité du service offert aux partenaires et aux joueurs.